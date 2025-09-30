Uno Santa Fe | Ovación | Ben Hur

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

Carlos Trullet cerró su regreso a Ben Hur, que espera con suma expectativa el visto bueno del Consejo Federal para jugar el Regional Amateur.

Ovación

Ovación

30 de septiembre 2025 · 18:29hs
Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

Gentileza La Opinión

En barrio Parque Ilolay se respira ilusión. Mientras el Consejo Federal ultima detalles para oficializar la autorización a los clubes descendidos del actual Federal A a disputar el Regional Amateur, en Ben Hur ya se preparan para lo que puede ser una revancha inmediata tras el golpe sufrido hace apenas semanas. Y en ese escenario, el nombre que vuelve a sonar fuerte es el de Carlos Trullet, quien tendría todo acordado para regresar al club luego de tres años y medio.

El anuncio del Consejo Federal, que se espera para las próximas horas, implicaría una modificación reglamentaria excepcional. De concretarse, le dará a Ben Hur la chance de pelear nuevamente por el ascenso en un certamen que comenzará el próximo 18 de octubre, apenas siete meses después de haber concretado su esperado regreso al Federal A, tras 15 años de intentos frustrados. Aquella consagración en febrero, frente a Sp. Desamparados en la cancha de Douglas Haig, hoy parece un recuerdo lejano.

Carlos Trullet, un viejo conocido para Ben Hur

En ese marco, la dirigencia avanzó en la búsqueda de un nuevo entrenador y encontró la respuesta en un viejo conocido de la casa. Trullet, que estuvo en el club hasta fines de 2021, iniciará su tercer ciclo como DT de la BH. El más recordado, sin dudas, fue el que lideró entre 2003 y 2005, cuando condujo al equipo al histórico ascenso a la Primera Nacional.

La apuesta no es menor: Trullet deberá reconstruir un plantel que sufrió el golpe del descenso y que, en caso de confirmarse la participación en el Regional, tendrá poco tiempo de preparación. En ese sentido, ya trascendió la primera incorporación: el arquero Pedro Bravo, proveniente de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, cuyo pase pertenece a Sportivo Belgrano de San Francisco.

La expectativa es grande en Rafaela. Ben Hur confía en que el Consejo Federal dará el visto bueno y que con la vuelta de Trullet podrá encarar con ambición un torneo que será difícil, pero que representa la oportunidad de volver a ponerse de pie rápidamente.

Fuente: La Opinión

Ben Hur Trullet Regional Amateur
