Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos

Este domingo a las 16 (hora argentina) se correrá el Gran Premio de Estados Unidos, en donde Franco Colapinto largará en el puesto 15

19 de octubre 2025 · 09:42hs
Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos.

Este domingo se correrá el Gran Premio de Estados Unidos y Franco Colapinto largará desde el puesto 15, mientras que Max Verstappen partirá desde la pole position.

El argentino tuvo un fin de semana irregular, aunque mostró aspectos positivos. En la clasificación logró avanzar a la segunda etapa, pero no pudo ir más allá. Además, después de varias rondas de clasificación, su compañero Pierre Gasly lo superó, al finalizar en el puesto 14.

“Hicimos cambios este fin de semana porque el circuito es complicado. No me estoy encontrando bien con el auto y no tengo la confianza que tuve en carreras anteriores”, indicó Colapinto en ESPN.

“Como no entiendo bien el auto ni lo que necesito de él, es lo que hoy me está costando. No es que no tuve ritmo, sino que no estuve cómodo este fin de semana y me cuesta recuperar esa confianza que había conseguido”, agregó.

La grilla final de largada para el Gran Premio de Estados Unidos

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Lando Norris (McLaren)

3 - Charles Leclerc (Ferrari)

4 - George Russell (Mercedes)

5 - Lewis Hamilton (Ferrari)

6 - Oscar Piastri (McLaren)

7 - Kimi Antonelli (Mercedes)

8 - Oliver Berman (Haas)

9 - Carlos Sainz (Williams)

10 - Fernando Alonso (Aston Martin)

11 - Niko Hulkenberg (Kick Sauber)

12 - Liam Lawson (RB)

13 - Yuki Tsunoda (Red Bull)

14 - Pierre Gasly (Alpine)

15 - Franco Colapinto (Alpine)

16- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

17 - Esteban Ocon (Haas)

18 - Lance Stroll (Aston Martin)

19 - Alex Albon (Williams)

20- Isack Hadjar (RB)

Dónde ver y a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados de Unidos de la Fórmula 1

La carrera será a las 16 (horario argentino), y se podrá ver por Fox Sports, Disney+ o F1TV.

