Un referente de Colón que tendría sed de revancha y ganas de continuar

Emmanuel Gigliotti termina su contrato con Colón, pero el delantero tendría intenciones de continuar.

Cuando Emmanuel Gigliotti volvió a Colón lo hizo con el único objetivo de darle una alegría al hincha sabalero . El Puma llegaba pensando en ascender al equipo a Primera División.

Y su vuelta generó una ilusión enorme, el recuerdo de su paso por el club aún estaba en la memoria de los hinchas y por eso fue recibido de la mejor manera.

Lo que vino después es harto conocido. Su arranque fue bueno, pero luego su rendimiento fue mermando al punto tal de perder la titularidad y en el final del campeonato, ni siquiera ser tenido en cuenta por Ezequiel Medrán.

Lo cierto es que el vínculo de Gigliotti con Colón vence el 31 de diciembre y por estos días el jugador está de vacaciones con su familia en Miami.

Tiene que presentarse el lunes 24 para volver a trabajar con el plantel a las órdenes de Ezequiel Medrán. Y su futuro es en verdad una incógnita.

Si bien su idea inicial era jugar este 2025 y luego pensar en el retiro. Con sus 38 años, el Puma tendría sed de revancha en función de lo sucedido y tendría la intención de continuar en Colón.

Claro está habrá que ver qué piensa Medrán si es que sigue como DT de Colón y también la dirigencia que asuma. Las ganas de Gigliotti de continuar estarían, pero obviamente no depende de él y hay un largo camino por recorrer.