Un referente de Colón que tendría sed de revancha y ganas de continuar

Emmanuel Gigliotti finaliza su contrato con Colón el 31 de diciembre, pero su intención sería continuar un año más en la institución sabalera

7 de noviembre 2025 · 11:38hs
Emmanuel Gigliotti termina su contrato con Colón

Emmanuel Gigliotti termina su contrato con Colón, pero el delantero tendría intenciones de continuar.

Cuando Emmanuel Gigliotti volvió a Colón lo hizo con el único objetivo de darle una alegría al hincha sabalero. El Puma llegaba pensando en ascender al equipo a Primera División.

El Puma querría continuar

Y su vuelta generó una ilusión enorme, el recuerdo de su paso por el club aún estaba en la memoria de los hinchas y por eso fue recibido de la mejor manera.

Lo que vino después es harto conocido. Su arranque fue bueno, pero luego su rendimiento fue mermando al punto tal de perder la titularidad y en el final del campeonato, ni siquiera ser tenido en cuenta por Ezequiel Medrán.

Lo cierto es que el vínculo de Gigliotti con Colón vence el 31 de diciembre y por estos días el jugador está de vacaciones con su familia en Miami.

Tiene que presentarse el lunes 24 para volver a trabajar con el plantel a las órdenes de Ezequiel Medrán. Y su futuro es en verdad una incógnita.

Si bien su idea inicial era jugar este 2025 y luego pensar en el retiro. Con sus 38 años, el Puma tendría sed de revancha en función de lo sucedido y tendría la intención de continuar en Colón.

Claro está habrá que ver qué piensa Medrán si es que sigue como DT de Colón y también la dirigencia que asuma. Las ganas de Gigliotti de continuar estarían, pero obviamente no depende de él y hay un largo camino por recorrer.

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena confirmó los principales cargos de su lista

Qué piensa cada una de las listas de Colón sobre Pulga Rodríguez

¿Seguirá en Colón? Puma Gigliotti visitó a Luis Suárez en Inter Miami

Trod confirmó que será candidato en Colón y habrá cinco listas en las elecciones

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Abuso en el jardín Ceferino Namuncurá: las razones de la sentencia al docente santafesino

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Colapinto: "Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor"

Franco Colapinto terminó 16° en las prácticas libres del GP de Interlagos

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos