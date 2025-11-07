Recreo Sur: con una escopeta cargada, intimidó a una pareja y lo arrestaron

La intervención policial permitió secuestrar la escopeta calibre 16. El hombre, de 48 años, quedó a disposición del fiscal de Flagrancia.

Un hombre de 48 años fue aprehendido este jueves por la noche en Recreo Sur luego de que una pareja lo denunciara por haberlos amenazado con una escopeta en plena vía pública. El hecho ocurrió en inmediaciones de la Ruta Nacional 11 , a la altura de calle Jujuy .

Cerca de la medianoche, las víctimas se presentaron en la Subcomisaría 18° y relataron lo sucedido. Con la descripción física y de vestimenta del sospechoso, los agentes salieron en un patrullero y lo localizaron a unos 150 metros del lugar señalado.

La detención

El hombre tenía la escopeta entre sus brazos cuando fue interceptado por los policías. Tras advertirle que bajara el arma con el cañón apuntando hacia el suelo, el sujeto dudó, momento en el cual uno de los uniformados logró asegurar el arma. Se constató que la escopeta calibre 16 tenía un cartucho en la recámara y se encontraba apta para disparar.

El sospechoso, identificado como R. C. C., de 48 años, fue trasladado y alojado en una celda de la dependencia policial. El arma quedó secuestrada como evidencia.

Investigación y causas penales

Desde la Unidad Regional I informaron lo sucedido al Ministerio Público de la Acusación. El fiscal de Flagrancia ordenó que el detenido permanezca privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le inicie una causa penal por los delitos de amenazas y portación indebida de arma de fuego de uso civil.

