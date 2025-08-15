Uno Santa Fe | Ovación | Franco Mastantuono

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid

Franco Mastantuono llevó adelante su primer entrenamiento con el plantel del Real Madrid y tiene chances de ser titular ante Osasuna

15 de agosto 2025 · 14:40hs
Franco Mastantuono realizó su primer entrenamiento con el plantel del Real Madrid.

Franco Mastantuono realizó su primer entrenamiento con el plantel del Real Madrid.

Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento como jugador del Real Madrid, después de lo que fue la presentación de este jueves con 18 años recién cumplidos, y estuvo bajo las órdenes de Xabi Alonso. "El grupo me recibió muy bien", dijo tras la práctica.

Franco Mastantuono y su primera práctica en el Merengue

Ya se prepara para lo que va a ser su primer partido en La Liga. Tiene por delante tres entrenamientos más antes del debut en una nueva temporada de La Liga ante Osasuna, el próximo martes en el Santiago Bernabéu a las 21. Si bien todavía tiene que alcanzar el ritmo de sus compañeros, ya transmitió buenas sensaciones en su primer día y los medios europeos no descartan su presencia en ese encuentro.

La bienvenida al club fue ni bien cumplió la mayoría de edad debido a la normativa FIFA acerca de que futbolistas extracomunitarios menores de 18 años no pueden entrenarse con un equipo europeo. El ex River es del Madrid hace tiempo y por eso siguió un plan específico de trabajo físico.

Mastantuono arrancó el entrenamiento con trabajos en el gimnasio y con sesión de vídeo para enfatizar en el análisis táctico. Ya sobre el césped, se llevaron a cabo ejercicios de combinación y llegada al área con balón, tiros al arco y partidos de cinco contra cinco.

Aunque tiene poco tiempo en la Casa Blanca, desde España no descartan que el debut del argentino se de en la primera fecha, donde el entrenador sufrirá varias bajas por lesión y podría considerarlo como una alternativa.

En caso de que se concrete, quedará descartada la idea que había surgido días atrás que indicaba que podría ser inscripto en el Real Madrid Castilla, el equipo filial, como parte de una estrategia para mantener un cupo para un posible fichaje.

Las declaraciones de Mastantuono

El argentino destacó a sus compañeros y cómo lo recibieron. También contó cómo se sintió en el debut bajo las órdenes de Xabi Alonso. "Muy contento. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos", expresó en una nota con Realmadrid TV.

Por otro lado, Mastantuono señaló lo más destacado para él de su primer día entrenando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas: "La calidad de mis compañeros. La velocidad, es un ritmo muy alto que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejor”. Además, habló de su encuentro con su nuevo DT. "Con él muy bien. Me dio la bienvenida y nos pusimos a entrenar; salió un buen entrenamiento", concluyó.

Franco Mastantuono Real Madrid práctica
Noticias relacionadas
el contrato millonario que julian alvarez tiene en atletico de madrid

El contrato millonario que Julián Álvarez tiene en Atlético de Madrid

Borussia Dortmund pretende a Claudio Echeverri.

Claudio Echeverri recibió otra oferta para irse del Manchester City

Javier Mascherano confirmó que Messi será convocado para el partido de este sábado ante Los Ángeles Galaxy.

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi

El TC2000 se presentará este fin de semana en el autódromo Parque de la ciudad de General Roca para cumplir la sexta fecha de torneo 2025

El TC2000 regresa a General Roca después de seis años

Lo último

Cinco jugadores de Colón jugaron un amistoso con la Sub 20 del Ascenso

Cinco jugadores de Colón jugaron un amistoso con la Sub 20 del Ascenso

En el primer semestre, los trabajadores privados perdieron frente a la inflación y los empleados públicos la superaron

En el primer semestre, los trabajadores privados perdieron frente a la inflación y los empleados públicos la superaron

Claudio Echeverri recibió otra oferta para irse del Manchester City

Claudio Echeverri recibió otra oferta para irse del Manchester City

Último Momento
Cinco jugadores de Colón jugaron un amistoso con la Sub 20 del Ascenso

Cinco jugadores de Colón jugaron un amistoso con la Sub 20 del Ascenso

En el primer semestre, los trabajadores privados perdieron frente a la inflación y los empleados públicos la superaron

En el primer semestre, los trabajadores privados perdieron frente a la inflación y los empleados públicos la superaron

Claudio Echeverri recibió otra oferta para irse del Manchester City

Claudio Echeverri recibió otra oferta para irse del Manchester City

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid

Ovación
Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"