Franco Porta continúa al frente de Alma Juniors de Esperanza

Franco dejó en claro el desarrollo que atravesó el equipo. “Desde lo actitudinal y juego, se valoró la idea de jugar a concepto y lo logramos bastante, pese a que hubo amplia rotación que incluyeron varias bajas y lesiones a principios de año. El equipo no las sintió, fue mejorando partido a partido”.

El cuerpo técnico que él encabezó junto a Gonzalo Pardini y Marcos Carmona apeló a diferentes herramientas para que el plantel intente levantar vuelo. “Estuvimos trabajando todo el año con dos talleres mensuales con una psicóloga. Como equipo no era una fortaleza nuestra, que no es lo mismo que el factor actitudinal”.

hockey alma juniors de esperanza franco porta head coach ps 2.jpg Alma Juniors de Esperanza ha tenido un positivo 2023, y va por más en la próxima temporada.

Porta valoró el inmediato andar progresiva del equipo. “El grupo se fue afianzando y el camino fue creciente. Ya a principios de año teníamos un buen nivel. Estuvimos a un paso de jugar la final del torneo Dos Orillas, si no hubiésemos perdido faltando un minuto un partido con Rowing”.“Se cumplió el objetivo de entrar al Top6 y playoffs del torneo Oficial, que hace muchísimo tiempo que no se lograba. Estuvimos a la altura.”.

Además, dejó en claro la filosofía de juego y determinación del grupo, más allá de los interpretes: “El plantel supo cómo jugar. Independientemente de quiénes estén en cancha, al equipo le gusta atacar, le sienta cómodo tener la bocha y esos son nuestros puntos fuertes. Considero que logramos ser superiores a los rivales que enfrentamos pero no lo pudimos plasmar en el resultado”.

El buen presente se plasmó a lo largo de las instancias decisivas: “Nuestra mejor versión se vio en los dos primeros cuartos de la semis ante El Quillá. Tuvimos seis córners cortos y cinco tiros directos al arco. Solamente terminó 1-0, dejamos vivo al rival y lo pagamos muy caro”.

“También ante CRAI por el tercer y cuarto puesto. Si bien terminó 4-3 para ellas, dominamos gran parte del encuentro. Si hubiésemos tenido mayor experiencia y un poco más de tranquilidad, creo que podíamos resolver a ambos duelos a nuestro favor”.

El cuerpo técnico de Alma Juniors de Esperanza para el 2024 es el que se detalla a continuación: Franco Porta, head coach del plantel superior; y José Femenia el preparador físico; En Sub 16 y Sub 14, el entrenador será Lucas Brega, la asistente Paulina Olsen, y Rodrigo Perroud el preparador físico. En tanto, en Sub 12 y coordinación de infantiles Mariana Frick será la entrenadora, Luciana Belmonte la asistente y Perroud el preparador físico.