Frank Fabra confirmó su salida de Boca y sueña con volver a Colombia

El lateral izquierdo Frank Fabra no renovará su contrato con Boca y pondrá fin a una etapa de casi 10 años en el club

22 de octubre 2025 · 11:14hs
El colombiano Frank Fabra transita sus últimos meses como jugador de Boca. El lateral izquierdo, que llegó al club en 2016 y se convirtió en uno de los futbolistas extranjeros con más partidos en la historia del “Xeneize”, no renovará su contrato y dejará la institución a fin de año.

En diálogo con Win Sports, el defensor de 34 años confirmó que analiza regresar al fútbol colombiano y mencionó varios posibles destinos: “Hay muchos equipos interesantes: primero el Deportivo Cali, donde ya jugué; también Independiente Medellín y Nacional, que es un equipo grande. No te puedo decir solo uno”.

Además, dejó una confesión emotiva: “Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría allá arriba? No tengo nada todavía, pero me haría muy feliz”.

El ciclo de Fabra en Boca comenzó a apagarse tras la expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, un episodio que marcó su relación con la hinchada.

Desde entonces, perdió protagonismo y dejó de ser una opción prioritaria en el esquema de Diego Martínez y posteriormente a los demás técnicos que arribaron a La Boca.

Aunque Juan Román Riquelme siempre lo respaldó públicamente y lo elogió al compararlo con Marcelo, el propio vicepresidente xeneize considera que la etapa del colombiano en el club está cumplida.

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Colapinto mostró cómo es una vuelta en el GP de México

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Colapinto dio marcha atrás: "Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre"

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras