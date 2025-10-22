Frank Fabra confirmó su salida de Boca y sueña con volver a Colombia

El lateral izquierdo Frank Fabra no renovará su contrato con Boca y pondrá fin a una etapa de casi 10 años en el club

El colombiano Frank Fabra transita sus últimos meses como jugador de Boca . El lateral izquierdo, que llegó al club en 2016 y se convirtió en uno de los futbolistas extranjeros con más partidos en la historia del “Xeneize”, no renovará su contrato y dejará la institución a fin de año.

En diálogo con Win Sports, el defensor de 34 años confirmó que analiza regresar al fútbol colombiano y mencionó varios posibles destinos: “Hay muchos equipos interesantes: primero el Deportivo Cali, donde ya jugué; también Independiente Medellín y Nacional, que es un equipo grande. No te puedo decir solo uno”.

Además, dejó una confesión emotiva: “Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría allá arriba? No tengo nada todavía, pero me haría muy feliz”.

El ciclo de Fabra en Boca comenzó a apagarse tras la expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, un episodio que marcó su relación con la hinchada.

Desde entonces, perdió protagonismo y dejó de ser una opción prioritaria en el esquema de Diego Martínez y posteriormente a los demás técnicos que arribaron a La Boca.

Aunque Juan Román Riquelme siempre lo respaldó públicamente y lo elogió al compararlo con Marcelo, el propio vicepresidente xeneize considera que la etapa del colombiano en el club está cumplida.