Furch admitió su deseo de poder jugar en Boca

“Como dije recientemente, no he hablado con nadie. El año pasado también me hicieron una nota sobre lo que yo sentía por Boca Juniors, mi cariño. Desde chico soy hincha de Boca y sería un lindo sueño si el día de mañana se llegara a dar", dijo Furch en declaraciones que publica hoy el portal MedioTiempo.