Gael Cardozo, el santafesino que brilla en el martillo masculino

El atletismo argentino ha tenido siempre muy buenos lanzadores, y Santa Fe, en particular, con Juan Ignacio Cerra y Adrián Marzo, por lo que no llama la atención la aparición de nuevos valores. Se trata de Gael Cardozo, de 17 años, quien viene de consagrarse subcampeón Sudamericano en el 27° Campeonato U18, que se realizó en la pista Pedro Presti de la provincia de San Luis. El santafesino se llevó la medalla de plata al registrar 63.35 metros.

Si bien empezó a hacer atletismo desde chico, no se especializaba en martillo, sino que corría y hace dos años que se especializó en lanzamiento. "Fue con mucho apoyo del club, de mucha gente de mi familia, y acompañamiento del colegio también, y gracias a Dios hoy puedo estar destacándome en esta especialidad". Entrena todos los días a la semana, salvo los domingos, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card), y hace esta especialidad desde agosto de 2022. "Me siento muy orgulloso de representar a mi país" destacó el atleta de la selección nacional.

"Lo de San Luis fue una experiencia muy hermosa, porque era algo soñado, ya que era algo que quería era clasificar al Sudamericano, fui una persona que siempre soñó con representar a la Argentina, y fue algo muy lindo. La verdad es que me tocó un grupo muy hermoso, y lo que más me gustó fue el compañerismo, el respeto entre todo, y el apoyo que nos brindamos entre todo" expresó Gael Cardozo a UNO Santa Fe.

image.png El atleta de Velocidad y Resistencia, tiene 17 años, asiste a la escuela Santa Lucía de Santa Fe.

El lanzador de martillo consideró que "no pude competir al ciento por ciento, la verdad es que me hubiese gustado hacerlo, porque se me presentó una lesión ante de competir, tengo un desgarro de primer grado en el aductor izquierdo, lo cual me dificultaba a la hora de lanzar. Entonces, los resultados fueron positivos, quedé segundo y fue algo muy bueno".

"Haber sido subcampeón Sudamericano es algo que yo soñaba, quería subir al podio, con la bandera de nuestro país, y dejarla en lo más alto, y en una prueba en la que tuve muy buenos rivales. La competencia fue muy dura, mis contrincantes era chicos muy bien entrenados, desde hace años, y en mi caso llevo apenas dos. Con lo cual se complicó, hubo buenos rivales, más la lesión, pero se dio todo para bien" afirmó el atleta de Velocidad y Resistencia.

- ¿ Tuviste un cambio en tu entrenador, como fue eso ?

- Sí, desde mitad de junio me empezó a entrenar Cristian Aguirre, que fue entrenador de Juan Cerra, tuve que dejar con el Pucho Marzo, porque no nos coincidían los horarios. Me empezó a armar el plan, proyectando el Sudamericano y el Panamericano del año que viene, con la idea de llegar a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Que sería otra gran meta. Por lo que le estoy muy agradecido a Cristian por todo lo que me apoya y respalda.

image.png Cardozo es entrenado por Cristian Aguirre, y en San Luis realizó una marca de 63.35 m.

- ¿ Al Sudamericano llegaste por tus rendimientos previos no ?

- En el Nacional U18 en Concepción del Uruguay quedé primero, con una marca de 61.19, la cual no era la marca mínima para el Sudamericano. Una semana después en el Gran Prix en Rosario, lancé 64.07, haciendo si marca para el Sudamericano.

- ¿ Lo que lograste en San Luis fue muy importante no ?

- Venía entrenando muy bien, mejorando marca todos los días, con los torneos que competía terminaba primero, y siempre mejorando. El Sudamericano fue un golpe también, porque no se si decir, no quedar primero, sino que la idea era mejorar yo como atleta. No se pudo, tenía muchas cosas por las que dar, mostrarle al país como yo me desempeño en esta disciplina. Pero hice todo lo posible para terminar primero, pero se sucedieron estas cuestiones, e igualmente el balance es positivo.

image.png En el Sudamericano concretado en San Luis, Gael en el segundo lugar del podio.

- ¿ Cuales son tus próximos objetivos ?

- Para el año que viene tengo en vista el Panamericano, que es U20 en julio, y si se presenta otro torneo fuerte en el exterior me gustaría participar. La verdad es que espero seguir creciendo, compitiendo, mejorar mis lanzamientos, para poder competir y seguir representando a nuestro país.