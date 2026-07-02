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Gago volvió a dirigir tras su internación: "Todavía no he caído en lo que me pasó"

El entrenador argentino regresó al banco de Universidad de Chile luego de sufrir un infarto agudo de miocardio. Su equipo perdió 1-0 ante Unión La Calera y complicó su clasificación

2 de julio 2026 · 11:06hs
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Fernando Gago volvió a dirigir luego de ser operado por un infarto.

Fernando Gago volvió a dirigir luego de ser operado por un infarto.

El entrenador argentino Fernando Gago volvió a dirigir a Universidad de Chile después de haber sido internado y operado de urgencia por un infarto agudo de miocardio, aunque su regreso al banco no tuvo el resultado esperado: la U perdió 1-0 ante Unión La Calera por la Copa Chile.

Gago volvió a dirigir luego de ser operado

El partido se disputó este miércoles en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde el equipo azul buscaba encaminar su clasificación a los octavos de final del certamen.

Sin embargo, Unión La Calera volvió a transformarse en una pesadilla para Universidad de Chile y se llevó un triunfo clave con gol de Francisco Pozzo, a los 48 minutos.

El regreso de Gago era una de las noticias más esperadas para el mundo de la U. El técnico argentino había estado alejado de la actividad luego del episodio cardíaco que sufrió tras el partido ante O’Higgins, el pasado 18 de junio, cuando comenzó a sentir molestias que derivaron en su internación en la Clínica Alemana de Santiago de Chile.

Allí fue intervenido de urgencia para restablecer la irrigación sanguínea del corazón y, tras evolucionar favorablemente, recibió el alta médica para continuar la recuperación de manera ambulatoria. Menos de dos semanas después, el ex mediocampista volvió a sentarse en el banco de Universidad de Chile.

La noche, de todos modos, terminó con sabor amargo y, tras el encuentro, Gago no escondió su fastidio por el rendimiento del equipo. “No me gustó. El equipo no jugó a lo que pretendemos”, lanzó el entrenador en declaraciones televisivas a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Y agregó: “No tuvimos el juego fluido. Nos apresuramos y se notó en el segundo tiempo. Apuramos en la zona de construcción. No encontramos bien los espacios, que en el primer tiempo sí lo hicimos. Nos llegaron dos veces y nos convirtieron”.

Más allá del golpe deportivo, Gago también habló por primera vez de su situación de salud y dejó una frase fuerte sobre el episodio que atravesó.

"Son situaciones de vida que estoy acostumbrado a las situaciones adversas. Todavía no caigo de lo que me pasó, pero lo más lindo es estar en un campo de juego y es lo que voy a tratar de disfrutar".

Gago infarto Universidad de Chile
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