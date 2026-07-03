Unión cerró una semana complicada de pretemporada con un amistoso interno

Tras una semana agitada, el plantel de Unión cerró los trabajos con un amistoso interno en Casasol. Bruno Pittón y Mauro Luna Diale trabajaron diferenciado

Después de varios días en los que las noticias pasaron más por el aspecto institucional y económico que por lo deportivo, Unión volvió a enfocarse en la pelota. Este viernes por la mañana, el predio fue escenario de un amistoso interno, donde Leonardo Madelón empezó a sacar conclusiones para el segundo semestre.

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Más que el resultado, que quedó completamente en un segundo plano, el objetivo estuvo puesto en sumar minutos de fútbol y trasladar al campo de juego los conceptos trabajados durante la pretemporada. El entrenador interrumpió el juego en varias oportunidades para realizar correcciones tácticas y ajustar movimientos, mientras modificaba constantemente las formaciones para observar distintas sociedades dentro del equipo.

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Amistoso de pretemporada para Unión

La práctica sirvió también para comenzar a disminuir las cargas físicas acumuladas durante los primeros días de preparación y darle mayor protagonismo al aspecto futbolístico, una etapa habitual en el cronograma de cualquier pretemporada.

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No todos trabajaron a la par. Bruno Pittón realizó tareas diferenciadas, al igual que Mauro Luna Diale, quien continúa entrenándose bajo un permiso especial otorgado por su club de Rusia mientras se terminan de resolver los últimos detalles para oficializar su regreso a Unión.

Prensa Unión

Con el ensayo interno finalizado, el cuerpo técnico ya empieza a mirar el calendario de amistosos que tendrá por delante. El primer compromiso será el 11 de julio, cuando el Tatengue reciba a Ben Hur en Santa Fe, mientras que cuatro días después afrontará una prueba de mayor exigencia frente a Rosario Central en Arroyo Seco.

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La idea de Madelón es llegar a esos encuentros con un equipo cada vez más ensamblado. Por eso, el amistoso fue mucho más que una práctica: representó el primer paso para comenzar a encontrar ritmo futbolístico y definir la base de un Unión que buscará llegar de la mejor manera al reinicio de la competencia oficial.