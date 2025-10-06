Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

Marcelo Gallardo se refirió a la gran cantidad de bajas que tendrá en River, por la fecha FIFA, para el duelo ante Sarmiento en el Monumental.

River atraviesa una situación compleja y la próxima fecha del Torneo Clausura podría agravar aún más su panorama. El equipo de Marcelo Gallardo, que necesita sumar de a tres para no seguir cayendo en la tabla anual, afrontará el duelo ante Sarmiento de Junín con numerosas bajas y el fastidio del entrenador por el calendario impuesto en plena fecha FIFA.

Tras la derrota 2-1 frente a Rosario Central, el "Muñeco" no ocultó su enojo: “No está bueno que se juegue en fecha FIFA, somos el equipo más perjudicado”, lanzó con ironía en conferencia de prensa, apuntando también contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez y deslizando una crítica hacia la AFA.

El reclamo de Gallardo tiene sustento. Para el encuentro del próximo domingo en el Monumental, River sufrirá al menos ocho bajas entre convocados, lesionados y suspendidos. Entre los citados a sus selecciones figuran Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero (Argentina), Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero (Colombia) y Matías Galarza (Paraguay). A ellos se suman los sancionados Maximiliano Salas, expulsado ante Riestra, y Juan Portillo, que vio la roja frente a Central.

“Jugaremos con un plantel diezmado, pero lo que pensemos nosotros no importa”, sostuvo Gallardo, en un claro mensaje de descontento por la falta de suspensión del torneo en medio de la ventana internacional.

Las ausencias de River por lesiones

Además de las ausencias confirmadas, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Enzo Pérez (corte en la rodilla) y Sebastián Driussi (distensión muscular). Ambos podrían reincorporarse al grupo durante la semana y, si no hay contratiempos, serían titulares ante Sarmiento, en un equipo que tendrá varias modificaciones obligadas.

El momento deportivo tampoco ayuda. River acumula tres derrotas consecutivas en el Clausura y cayó al tercer puesto en la tabla anual, quedando por ahora en zona de repechaje para la Copa Libertadores, desplazado por la goleada de Boca sobre Newell’s.

Así, entre bajas sensibles, resultados adversos y un calendario que no da respiro, el Millonario se prepara para un compromiso crucial que puede marcar su rumbo en el tramo final del torneo.