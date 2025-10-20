Uno Santa Fe | Policiales | homicidio

Conmoción en Reconquista: investigan un presunto doble homicidio y apresaron al principal sospechoso

De acuerdo a lo informado, el presunto autor fue detenido mientras intentaba darse a la fuga. Las víctimas serían una mujer y un hombre.

20 de octubre 2025 · 20:53hs
Un amplio operativo policial se desplegó la tarde del lunes 20 de octubre de 2025 en un domicilio sobre la calle 40, entre 59 y 61, en barrio Centro de la ciudad de Reconquista, tras un presunto doble homicidio que conmocionó a toda la ciudad.

El propio fiscal regional Rubén Martínez confirmó a la prensa que solo se encontró un cuerpo en el lugar y que, además del detenido, hay más personas arrestadas. Procuran el hallazgo del segundo cuerpo, y ya se secuestró un arma de fuego.

El caso está a cargo del fiscal Dr. Sebastián Galleano, bajo la supervisión del fiscal regional Rubén Martínez y del fiscal Juan Sebastián Marichal.

La casa, de dos plantas, fue vallada y se restringió el acceso mientras la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Operaciones Tácticas trabajan en el lugar. También asistieron el director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, y distintos jefes policiales.

