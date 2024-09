Gareca volvió a descartar a Arturo Vidal en Chile

"No vimos a ningún salvador, a nadie que haya descollado; no lo ha tenido desde hace tiempo ni ahora. Creo que la figura tiene que ser el equipo", manifestó el entrenador, quien sobre la no citación del Rey Arturo fue escueto: "No tengo nada que opinar, creemos que esta lista es la más conveniente. No tengo ningún tipo de problema en cuanto a los comentarios que pueda llegar a hacer sobre el cuerpo técnico", manifestó sobre las críticas que le hizo en su stream el mítico futbolista.