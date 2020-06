Gastón Fernández anunció su retiro del fútbol

Gastón Fernández oficializó este miércoles su retiro del fútbol después de 18 años como profesional y lo hizo a través de un video que subió a su cuenta de Instagram, vestido con la campera oficial de Estudiantes, club que representó "su lugar en el mundo" y que lo cobijó por primera vez en 2008.

La Gata, que nació futbolísticamente en River, donde debutó en el 2002, le puso punto final a su exitosa trayectoria con un video que se prolongó por 7 minutos y que tenía como fondo imágenes del Estadio Ciudad de La Plata. "Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Me acuerdo del debut en la primera de River. Estoy feliz con esta etapa que se está terminando, tengo la tranquilidad y la paz de haber cumplido con mis sueños", fueron sus primeras palabras.

Luego agregó: "Todo comenzó a los 5 años cuando me enamoré de la primera pelota y con mi papá que siempre me acompañó con toda mi familia".

Gastón Fernández, emocionado, agradeció "a todos los hinchas que me llenaron de cariño. A lo largo de tantos años me sentí querido por una gran mayoría de los hinchas de todos los equipos donde me tocó jugar".

La Gata se quebró al hablar de su mamá y destacó que "debe estar sufriendo por esta decisión pero se tiene que quedar tranquila que ella y toda mi familia me ayudaron y empujaron a sostener toda mi carrera. Sin ellos hubiera sido imposible".

Más adelante se refirió a sus compañeros: "A ellos también les digo lo mismo, porque me acompañaron en todos los momentos y en especial en estos últimos años donde la lesión en el dedo me dio bastantes disgustos y no me dejó estar como a mi gustaba".

Por último habló de Estudiantes y aseguró que "me siento parte de un gran club, un lugar hermoso, una gran institución que me adoptó y del cual me sentiré parte durante toda mi vida". El ahora ex futbolista se dedicará a la representación de jugadores y es el primer jugador en hacerlo en esta época de pandemia, a poco de cumplir 37 años.