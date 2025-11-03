Uno Santa Fe | Ovación | Genoa

Genoa derrotó a Sassuolo y salió del fondo en la Serie A

Genoa logró un valioso triunfo por 2 a 1 ante Sassuolo en el MAPEI Stadium por la fecha 10 de la Serie A y comienza a despegar del fondo

3 de noviembre 2025 · 19:17hs
Genoa derrotó a Sassuolo y salió del fondo en la Serie A

@GenoaCFC

Genoa logró un valioso triunfo por 2 a 1 ante Sassuolo en el MAPEI Stadium por la fecha 10 de la Serie A y comienza a despegar del fondo. El duelo marcó además el debut de Roberto Murgita y Domenico Criscito como entrenadores interinos del Genoa.

A los 18 minutos del primer tiempo se abrió el marcador con un gol de Ruslan Malinovskyi, aunque Sassuolo reaccionó al inicio del complemento con el empate de Domenico Berardi.

El partido se mantuvo parejo hasta los últimos minutos, cuando Ostigard apareció en el área rival para sellar una necesaria victoria para salir de la zona roja de la Serie A, donde se encuentra en el decimoctavo puesto con 6 puntos.

Por el lado de Sassuolo, no pudo sumar de a tres para seguir escalando en la tabla, donde se encuentra duodécimo con 13 unidades.

El resumen de Genoa y Sassuolo

Embed - GENOA DERROTÓ A SASSUOLO EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO | Sassuolo 1-2 Genoa | RESUMEN

Genoa Sassuolo Serie A
Noticias relacionadas
huracan doblego de visitante a defensa y se metio en zona de playoffs

Huracán doblegó de visitante a Defensa y se metió en zona de playoffs

platense empato sobre la hora con sarmiento y lo complico con el descenso

Platense empató sobre la hora con Sarmiento y lo complicó con el descenso

colidio sufrio un desgarro en river y se pierde el superclasico

Colidio sufrió un desgarro en River y se pierde el Superclásico

se viene el gp de brasil y la f1 lo palpito con franco colapinto de protagonista

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Lo último

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Último Momento
Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Furor por Halloween en la ciudad de Santa Fe: las ventas de disfraces y cotillón se duplicaron este 2025

Furor por Halloween en la ciudad de Santa Fe: las ventas de disfraces y cotillón se duplicaron este 2025

Insólito: lo detuvieron intentando ingresar marihuana a la cárcel de Las Flores con una gomera

Insólito: lo detuvieron intentando ingresar marihuana a la cárcel de Las Flores con una gomera

Ovación
Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Ezequiel Medrán y su continuidad en Colón: la incógnita crece a medida que se acercan las elecciones

Ezequiel Medrán y su continuidad en Colón: la incógnita crece a medida que se acercan las elecciones

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos