Genoa derrotó a Sassuolo y salió del fondo en la Serie A

Genoa logró un valioso triunfo por 2 a 1 ante Sassuolo en el MAPEI Stadium por la fecha 10 de la Serie A y comienza a despegar del fondo. El duelo marcó además el debut de Roberto Murgita y Domenico Criscito como entrenadores interinos del Genoa.

A los 18 minutos del primer tiempo se abrió el marcador con un gol de Ruslan Malinovskyi, aunque Sassuolo reaccionó al inicio del complemento con el empate de Domenico Berardi.

El partido se mantuvo parejo hasta los últimos minutos, cuando Ostigard apareció en el área rival para sellar una necesaria victoria para salir de la zona roja de la Serie A, donde se encuentra en el decimoctavo puesto con 6 puntos.

Por el lado de Sassuolo, no pudo sumar de a tres para seguir escalando en la tabla, donde se encuentra duodécimo con 13 unidades.

