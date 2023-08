Germán Chiaraviglio hará su debut en el Mundial de Budapest

Será la clasificación de la prueba de salto con garrocha de la cual participarán 34 deportistas de diferentes partes del mundo, los cuales fueron divididos en dos grupos de 17 cada uno. Es importante destacar que clasificarán automáticamente a la final los que logren una marca de 5.80 o los mejores 12 clasificados. En caso de Germán acceder a la final masculina, la misma se llevará a cabo el próximo sábado 26 de agosto a las 14.25 de nuestro país, las 19.25 en Hungría.

En el grupo A, el cual competirá Chiaraviglio, se destaca la presencia del número uno del mundo, es el sueco Armand Duplantis de 23 años quien tiene una marca de 6.22, y el dos del ranking de World Athletics, el norteamericano Christopher Nilsen con un registro de histórico de 6.05. También lo hará el filipino Ernest Obiena de 27 años número tres del mundo con 6, y el quinto, con 5.95, el australiano Kurtis Marschall.

Para Chiaraviglio, recordman nacional de salto con garrocha, este será su quinto Mundial: antes estuvo en Osaka 2007, Beijing 2015, Londres 2017 y Eugene 2022. En declaraciones efectuadas en Hungría, el santafesino afirmó que "es muy probable que sea mi último Mundial, aunque no me quiero condicionar con una afirmación. Mi plan va en el corto plazo, a los Juegos Panamericanos de este año en Santiago de Chile, en octubre y noviembre, y en poder estar en los Juegos de París en 2024".

Con la misión de sacarse la espina de lo ocurrido en Oregón el año pasado aterrizó en Hungría junto a su entrenador Javier Benítez en busca de la final. "La preparación fue muy buena, estuve en Europa entrenando y compitiendo en junio y julio previo al Sudamericano. Eso me sirvió para poder darle continuidad y ganar competitividad", asegura.

El saltador de nuestra capital no tuvo un buen desempeño en el Mundial de Eugene, Estados Unidos, el año pasado, donde siente que todo "pasó muy rápido, no reaccioné y no pude corregir los errores". A Budapest llega tras conquistar el pasado mes su quinto título sudamericano y en un año en el que sumó su decimosexta corona nacional, lo que le confirma como el mejor garrochista argentino de todos los tiempos.