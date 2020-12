Germán Chiaraviglio: "Quedé conforme con la marca"

El atleta santafesino especialista en salto con garrocha contó que "en lo deportivo me fue muy bien, pude cumplir con el objetivo que era traer la mayor cantidad de puntos para sumar para la clasificación a los juegos de Tokio. Lo bueno es que quedé primero, que es la mayor puntuación de obtener. Y en cuanto a la marca también quedé conforme, así que todo fue positivo".

"Quedé conforme con la marca porque fue una jornada bastante complicada, de clima difícil, porque se venía una tormenta, por suerte no llovió al momento de la prueba, pero si lo hizo a la tarde. Igual no era la situación ideal para competir, así que también en ese sentido fue todo más que positivo" destacó el representante de Velocidad y Resistencia de nuestra capital.

image.png De regreso en Santa Fe, el atleta olímpico, ya trabaja en el Card pensando en el Campeonato Nacional de Mayores.

Chiaraviglio señaló que "hice 5.55 lo cual la verdad quedé muy conforme, después tiré también 5.70, son marcas que sorprenden para mi histórico, pero estoy muy bien entrenado, estoy sano, con buena salud y sin dolores que para mí es un dato muy importante, lo cual me permite probar saltar esas alturas". El argentino, de 32 años, comentó que "de las lesiones está muy bien, el mayor problema lo tuve el año pasado con la espalda, donde tuve mucho dolor en los panamericanos, y me complicó un poco deportivamente el año 2019. Pero en este 2020 hice algunos cambios, entre lo alimenticio, y mucha prevención, me permitieron estar ahora muy bien en todo sentido".

En San Pablo, Germán compitió con la camiseta que le firmó Diego Armando Maradona, fallecido recientemente, sobre lo cual expresó que "el objetivo era un pequeño homenaje, teniendo en cuenta todo lo que él significaba para el país, pero también para nosotros los deportistas. Nos apoyó y nos alentó siempre, era muy hincha de los deportistas argentinos, incluso a nivel personal tuve la oportunidad de estar muchas veces con él, y siempre fue muy ferviente de todos nosotros y nos alentó mucho. Así que lo mínimo que podía hacer era que esté plasmado en la camiseta, y en parte que me acompañe en esa competencia".

En relación a lo que viene, Germán, finalista de los Juegos Olímpicos de 2016 y en el Mundial 2015, comentó que "ahora en el corto plazo tenemos el Nacional de Mayores en Rosario, se organizó un poco a último momento, pero es importante terminar el año con un torneo argentino. Sirve para no perder ritmo, y porque suma puntos, ya que es un torneo de trascendencia. Después voy a tener un breve receso, a nivel personal, porque estoy por ser papá los últimos días de diciembre o principios de enero, que viene con la garrocha bajo el brazo. Sigo en Concordia, pero me voy a quedar en Santa Fe hasta el nacimiento, para estar presente en todo momento".