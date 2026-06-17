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Ghana derrotó sobre la hora a Panamá para cerrar la primera fecha del Grupo L

Ghana, sobre el final, venció a Panamá por 1-0, y quedó segundo, detrás de Inglaterra, que en el debut del Grupo L venció a Croacia por 4-2.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 22:31hs
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Ghana derrotó sobre la hora a Panamá para cerrar la primera fecha del Grupo L

La Selección de Ghana se quedó con un triunfo agónico ante Panamá por medio de un contraataque en un partido que fue de menos a más por la primera fecha del grupo L del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol de la noche en el estadio BMO Field fue convertido por el mediocampista Caleb Yirekyi, en el cuarto minuto de descuento de la segunda mitad.

El triunfo envió a los ghaneses al segundo puesto del grupo, con tres unidades y empatados con Inglaterra, mientras que el elenco centroamericano es tercero y no pudo sumar el primer punto de su historia en la Copa del Mundo.

En la próxima fecha, la Selección ghanesa deberá jugar con Inglaterra, el martes 23 de junio a las 17:00, mientras que Panamá será rival de Croacia el mismo día, desde las 20:00 (ambos en horario argentino).

La primera llegada del partido fue de Panamá, al primer minuto del partido, con un centro desde la derecha que remató de volea el delantero Cecilio Waterman, con un tiro cruzado que el arquero Lawrence Ati-Zigi pudo desviar, a media altura.

No hubo más llegadas de peligro hasta los 37 minutos, cuando el defensor Jiovany Ramos aprovechó el rebote de un centro cortado por Ati-Zigi para definir de primera, aunque su disparo agarró altura y se fue desviado.

Ghana tuvo su primer tenue acercamiento a los 44 minutos, con un contraataque por derecha que terminó en un pase atrás para la definición de primera del lateral Marvin Senaya, con un tiro que salió cruzado pero demasiado ancho.

La primera del complemento fue del elenco africano, con un centro desde la izquierda del defensor Jerome Opoku para el cabezazo del central Jonas Adjetey, que salió bajo pero a las manos del arquero Orlando Mosquera.

El conjunto panameño tuvo su primer acercamiento del complemento a los 14 minutos, con un disparo desde el piso del extremo Cristian Martínez, por el costado derecho del área, que dio en el costado externo de la red.

A los 19 minutos, el extremo Brandon Thomas-Asante llegó hasta el fondo por el costado derecho y metió un centro atrás para que el delantero Jordan Ayew empuje al gol, pero Ramos tuvo un cruce providencial y barrió para mandar la pelota al córner.

El propio Jiovany Ramos generó peligro dos minutos después, cuando pudo controlar al borde del área y, tras enganchar para perfilarse de zurdo, sacó un disparo a colocar al segundo palo, que se fue muy cerca del poste derecho del arquero Benjamin Asare, que había ingresado en el entretiempo.

En 27 minutos, una nueva pelota parada cayó para el cabezazo de Adjetey, que apareció por el segundo poste y remató de pique al piso, con un tiro apenas desviado.

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El partido no se definió hasta el cuarto minuto de descuento, cuando el extremo Thomas-Asante desbordó por izquierda y puso un centro buscapié picante para la aparición por derecha del volante Caleb Yirekyi, que la empujó al gol.

En el octavo minuto de adición, el arquero Orlando Mosquera subió al área rival y pudo cabecear un centro tras un tiro libre, habilitando el nuevo cabezazo del delantero Ismail Díaz, que no pudo superar a Asare.

Síntesis del partido: Ghana 1 - 0 Panamá.

Estadio: BMO Field (Canadá).

Árbitro: Gleen Nyberg (Suecia).

VAR: Bram Van Driessche (Bélgica).

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Antoine Semenyo, Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi, Ernest Nuamah; Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade; Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez; Yoel Bárcenas, Cecilio Waterman. DT: Thomas Christensen.

Gol en el segundo tiempo: 49m. Caleb Yirenkyi (G).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Benjamin Asare por Lawrence Ati-Zigi (G), 12m. Brandon Thomas-Asante por Kamaldeen Sulemana (G) y Issahaku Fatawu por Ernest Nuamah (G); 18m. José Fajardo por Cecilio Waterman (P) y Azarías Londoño por Cristian Martínez (P), 29m. Ismael Díaz por José Rodríguez (P); 33m. Kwasi Sibo por Elisha Owusu (G), 42m. Prince Adu por Jordan Ayew (G); 44m. Aníbal Godoy por César Blackman (P).

Ghana Panamá Inglaterra
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