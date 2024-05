Gimnasia buscaría el retorno de Ignacio Fernández, clave en River

¿Gimnasia, interesando en repatriar a Ignacio Fernández, clave en River?

Se trata de Ignacio Fernández, uno de los emblemas con los que cuenta River en sus filas. En los últimos días, más precisamente en la previa de la eliminación ante Temperley, el mediocampista expresó el deseo de culminar su carrera profesional con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Rápidamente, desde el Bosque recogieron el guante. Marcelo Méndez, DT del Tripero, no dudó al ser consultado en conferencia de prensa: "No voy a desconocer lo que significa para el hincha de Gimnasia, Nacho Fernández, lo que es como jugador y como profesional pero hay cosas que no dependen solo de uno. Hay que respetar los momentos de él, hoy pertenece a otro equipo y esa es la realidad. Después veremos si existe la posibilidad, o no. Es un jugador interesante, de trayectoria, que es hincha y está identificado con el club. Suma bastantes ítems. Es una decisión en conjunto".

Lo cierto es que, si bien no han existido contactos formales, el deseo de ambas partes fue expresado a través de los medios de comunicación. Fernández tiene contrato con River hasta diciembre del 2025 pero, al no contar con poder de reventa a sus 34 años, existe la posibilidad de que lleguen a un acuerdo para una prematura recisión.