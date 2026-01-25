Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Con un gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto y otro tanto de Franco Torres , Gimnasia superó 2-1 a Racing en La Plata y comenzó el Torneo Apertura 2026.

Gimnasia y Esgrima La Plata fue más que Racing y lo demostró desde el inicio del Torneo Apertura 2026. En el Bosque, el equipo local se impuso 2-1 con una actuación convincente, apoyada en la solidez defensiva y la eficacia ofensiva, mientras que la Academia mostró dificultades para imponer su juego.

El partido se quebró temprano. A los 10 minutos, Nicolás Barros Schelotto sorprendió con un gol olímpico que desató la locura en el Juan Carmelo Zerillo . En un trámite parejo y cauteloso, ese tanto le permitió al Lobo ganar confianza y controlar el desarrollo.

La Academia tuvo la pelota por momentos, pero le costó generar peligro real. Un cabezazo desviado de Adrián Martínez y un remate lejano de Valentín Carboni fueron sus únicas aproximaciones claras ante una defensa bien plantada de Gimnasia.

En el inicio del segundo tiempo, el local volvió a golpear. Tras una mala salida de Racing, Marcelo Torres filtró un pase preciso y Manuel Panaro asistió para que Franco Torres empujara el balón y estableciera el 2-0, reflejo de un equipo compacto y decidido.

A los 37 minutos, un error del arquero Nelson Insfrán le permitió a Tomás Conechny marcar el descuento para Racing. Sin embargo, el envión no alcanzó y Gimnasia supo sostener la ventaja hasta el final.

Con este triunfo, Gimnasia comenzó el Apertura con una señal clara de carácter y funcionamiento, mientras que Racing deberá ajustar piezas rápidamente si pretende ser protagonista en un torneo que no admite distracciones desde la primera fecha.