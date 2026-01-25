Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Con un gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto y otro tanto de Franco Torres, Gimnasia superó 2-1 a Racing en La Plata y comenzó el Torneo Apertura 2026.

Ovación

Por Ovación

25 de enero 2026 · 02:47hs
Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Gimnasia y Esgrima La Plata fue más que Racing y lo demostró desde el inicio del Torneo Apertura 2026. En el Bosque, el equipo local se impuso 2-1 con una actuación convincente, apoyada en la solidez defensiva y la eficacia ofensiva, mientras que la Academia mostró dificultades para imponer su juego.

Gimnasia le impuso el juego a Racing

El partido se quebró temprano. A los 10 minutos, Nicolás Barros Schelotto sorprendió con un gol olímpico que desató la locura en el Juan Carmelo Zerillo. En un trámite parejo y cauteloso, ese tanto le permitió al Lobo ganar confianza y controlar el desarrollo.

La Academia tuvo la pelota por momentos, pero le costó generar peligro real. Un cabezazo desviado de Adrián Martínez y un remate lejano de Valentín Carboni fueron sus únicas aproximaciones claras ante una defensa bien plantada de Gimnasia.

En el inicio del segundo tiempo, el local volvió a golpear. Tras una mala salida de Racing, Marcelo Torres filtró un pase preciso y Manuel Panaro asistió para que Franco Torres empujara el balón y estableciera el 2-0, reflejo de un equipo compacto y decidido.

A los 37 minutos, un error del arquero Nelson Insfrán le permitió a Tomás Conechny marcar el descuento para Racing. Sin embargo, el envión no alcanzó y Gimnasia supo sostener la ventaja hasta el final.

Con este triunfo, Gimnasia comenzó el Apertura con una señal clara de carácter y funcionamiento, mientras que Racing deberá ajustar piezas rápidamente si pretende ser protagonista en un torneo que no admite distracciones desde la primera fecha.

Racing Gimnasia Academia La Plata
Noticias relacionadas
san lorenzo acelera por luciano vietto y prepara una oferta para sumar jerarquia en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

union hace cuentas por la inminente venta de adrian balboa a nizhniy novgorod

Unión hace cuentas por la inminente venta de Adrián Balboa a Nizhniy Novgorod

matias tagliamonte se despidio de union con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

se suspendio racing y universidad (c) por los incendios forestales en concepcion

Se suspendió Racing y Universidad (C) por los incendios forestales en Concepción

Lo último

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Último Momento
River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Comienza la renovación de la cloaca máxima: una obra inédita de 3.200 metros por debajo de Bulevar Pellegrini

Comienza la renovación de la cloaca máxima: una obra inédita de 3.200 metros por debajo de Bulevar Pellegrini

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Ovación
Semana clave para Mateo Del Blanco ¿Su futuro es en Unión?

Semana clave para Mateo Del Blanco ¿Su futuro es en Unión?

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"