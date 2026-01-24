Gimnasia recibe a Racing en el arranque del Apertura 2026

El Lobo enfrenta a Racing este sábado en La Plata por la primera fecha del torneo, con objetivos distintos y refuerzos clave en ambos planteles.

Gimnasia y Racing se medirán este sábado desde las 19.30 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en el inicio del Torneo Apertura 2026 . El equipo platense buscará arrancar sumando para escaparle a los promedios, mientras que la Academia, subcampeón del Clausura 2025, intentará comenzar con una victoria fuera de casa.

El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto cerró el 2025 con alivio tras asegurar la permanencia y meterse en los playoffs del Clausura. Para este nuevo semestre, la dirigencia apostó por Ignacio Fernández, Ignacio Miramón y Agustín Auzmendi , con la misión clara de sumar puntos desde el arranque.

La Academia llega con ambición luego de perder la final del Clausura ante Estudiantes. Con la Copa Sudamericana como uno de los grandes objetivos del año, el equipo de Gustavo Costas sumó jerarquía ofensiva con Valentín Carboni y Matko Miljevic, mientras sigue atento al futuro de Adrián Martínez.

Probables formaciones de Gimnasia vs. Racing

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa; Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Gimnasia vs. Racing: hora, TV y árbitro

El partido se jugará este sábado a las 19.30, será televisado por TNT Sports, tendrá como árbitro a Leandro Rey Hilfer y el VAR estará a cargo de Adrián Franklin, en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata.