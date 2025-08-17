Jugadores de Quilmes fueron agredidos y amenazados por los barrabravas tras perder con Los Andes

El plantel de Quilmes vivió un momento tenso, al ser interceptado por barrabravas luego de perder contra Los Andes

Un grupo de hinchas de Quilmes insultó y arrojó piedras contra el plantel Cervecero luego de la derrota por 1-0 del equipo ante Los Andes. Los incidentes tuvieron lugar en las afueras del estadio Centenario, cuando los jugadores se dirigían a retirar sus autos, consignan medios porteños. Por otra parte, varios hinchas se acercaron al colectivo que trasladaba al plantel para insultar a los futbolistas.

Siempre según la crónica, en uno de los autos del equipo se halló un cartel con una amenaza.

La difícil situación que atraviesa Quilmes en el torneo se suma a la reciente salida de Aldo Duscher como director técnico. El equipo acumula cinco derrotas en los últimos cinco partidos y se ubica en el puesto 13 de la Zona A de la Primera Nacional.

Suma 30 puntos y está a seis del último clasificado al reducido, Deportivo Maipú.