Jugadores de Quilmes fueron agredidos y amenazados por los barrabravas tras perder con Los Andes

Un grupo de hinchas de Quilmes insultó y arrojó piedras contra el plantel Cervecero luego de la derrota por 1-0 del equipo ante Los Andes. Los incidentes tuvieron lugar en las afueras del estadio Centenario, cuando los jugadores se dirigían a retirar sus autos, consignan medios porteños. Por otra parte, varios hinchas se acercaron al colectivo que trasladaba al plantel para insultar a los futbolistas.
17 de agosto 2025 · 15:53hs
Siempre según la crónica, en uno de los autos del equipo se halló un cartel con una amenaza.
La difícil situación que atraviesa Quilmes en el torneo se suma a la reciente salida de Aldo Duscher como director técnico. El equipo acumula cinco derrotas en los últimos cinco partidos y se ubica en el puesto 13 de la Zona A de la Primera Nacional.
Suma 30 puntos y está a seis del último clasificado al reducido, Deportivo Maipú.