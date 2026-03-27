Unión sigue apostando al futuro y le puso candado al pibe Lucas Ayala

El lateral izquierdo Lucas Ayala firmó su primer contrato hasta diciembre de 2028 y Unión apuesta fuerte por su proyección

En tiempos donde asegurar talento propio es clave, Unión dio un paso importante pensando en el futuro. En las últimas horas, el club oficializó la firma del primer contrato de Lucas Ayala . El lateral izquierdo, surgido de las inferiores, selló su vínculo hasta diciembre de 2028, en una clara muestra de respaldo por parte de la institución.

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Unión le da lugar a más pibes de inferiores

La decisión no es casual. Ayala viene mostrando una evolución sostenida en las divisiones formativas y aparece como una de las apuestas a mediano plazo. En un puesto siempre sensible, Unión busca consolidar una alternativa propia y proyectarla hacia el plantel superior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2037636660289032596&partner=&hide_thread=false El juvenil tatengue Lucas Ayala firmó su primer contrato profesional con Unión hasta diciembre de 2028.



¡Felicidades Lucas! pic.twitter.com/rgQygw81oZ — Club Atlético Unión (@clubaunion) March 27, 2026

Este tipo de movimientos también responde a una política que el club viene profundizando: cuidar el patrimonio y anticiparse a posibles intereses externos.

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Con este paso, Unión no solo asegura a uno de sus juveniles más prometedores, sino que también envía un mensaje claro: el futuro se construye desde casa.