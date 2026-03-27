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Unión sigue apostando al futuro y le puso candado al pibe Lucas Ayala

El lateral izquierdo Lucas Ayala firmó su primer contrato hasta diciembre de 2028 y Unión apuesta fuerte por su proyección

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 19:01hs
Unión sigue apostando al futuro y le puso candado al pibe Lucas Ayala

Prensa Unión

En tiempos donde asegurar talento propio es clave, Unión dio un paso importante pensando en el futuro. En las últimas horas, el club oficializó la firma del primer contrato de Lucas Ayala. El lateral izquierdo, surgido de las inferiores, selló su vínculo hasta diciembre de 2028, en una clara muestra de respaldo por parte de la institución.

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Unión le da lugar a más pibes de inferiores

La decisión no es casual. Ayala viene mostrando una evolución sostenida en las divisiones formativas y aparece como una de las apuestas a mediano plazo. En un puesto siempre sensible, Unión busca consolidar una alternativa propia y proyectarla hacia el plantel superior.

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Este tipo de movimientos también responde a una política que el club viene profundizando: cuidar el patrimonio y anticiparse a posibles intereses externos.

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Con este paso, Unión no solo asegura a uno de sus juveniles más prometedores, sino que también envía un mensaje claro: el futuro se construye desde casa.

Unión contrato Lucas Ayala
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