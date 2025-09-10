Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia pierde a Zalazar y suma otra baja en la previa del interzonal con Unión

Gimnasia no contará con Maximiliano Zalazar, quien sufrió un desgarro, para recibir a Unión. Sin embargo, recuperará a Norberto Briasco.

10 de septiembre 2025 · 08:43hs
Gimnasia pierde a Zalazar y suma otra baja en la previa del interzonal con Unión

La semana no trajo buenas noticias en el Bosque. Maximiliano Zalazar sufrió un desgarro y quedó descartado para el choque del domingo frente a Unión, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El extremo, una de las incorporaciones pedidas especialmente a mitad de año, se suma a la lista de lesionados que complican la planificación de Alejandro Orfila.

El ciclo del técnico uruguayo se ha caracterizado por la alta exigencia física, y en ese contexto varios futbolistas padecieron dolencias musculares: Jan Carlos Hurtado, Matías Melluso, Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini y Norberto Briasco fueron algunos de los que ya pasaron por la enfermería. Ahora, el turno fue de Zalazar, quien había comenzado como titular en el arranque del campeonato, pero fue perdiendo terreno en las últimas fechas.

El ex Boca sufrió la lesión fibrilar en un amistoso en el Cilindro y, además de perderse el duelo con Unión, tampoco estará disponible para el compromiso contra Deportivo Riestra. Su ausencia, sin embargo, no modifica demasiado la estructura ofensiva, ya que en las últimas semanas había tenido poca participación.

Opciones para Orfila

La recuperación de Norberto Briasco, que dejó atrás una molestia muscular, aparece como una buena noticia. El atacante podría volver a pelear por un lugar junto a Marcelo Torres, la gran revelación tripera en ataque, mientras que Hurtado continúa en la pelea aunque todavía le falta ritmo tras su largo parate.

La lesión de Zalazar también abrió la posibilidad de que Santino López García, delantero de 19 años de la Reserva, trabaje con el plantel profesional. El juvenil ya había dejado buenas impresiones en la pretemporada y acumula 1 gol y 3 asistencias en siete partidos en el Clausura de Reserva. De todos modos, su presencia en el banco frente al Tatengue aún no está confirmada.

Un partido con historia

El interzonal ante Unión, programado para este domingo a las 15 en el estadio del Bosque, no será un duelo más. Significará el regreso de Leonardo Madelón a La Plata, recordado por haber salvado a Gimnasia del descenso hace dos años. Para el equipo de Orfila, además, será una prueba crucial en la búsqueda de mayor solidez ofensiva: apenas cinco goles en siete fechas reflejan la dificultad para concretar.

Este miércoles, en la práctica formal de fútbol, el entrenador definirá la alineación inicial. La única incógnita pasa por la dupla ofensiva: si Briasco regresa de entrada o si Hurtado acompaña a Torres desde el inicio.

