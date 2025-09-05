Uno Santa Fe | Unión | Unión

Maizon Rodríguez, recuperado y listo para volver en Unión

Maizon Rodríguez superó el esguince de tobillo y está para voler en Unión. ¿Leo Madelón le devuelve la titularidad o sostiene a Juan Pablo Ludueña?

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2025 · 09:01hs
Maizon Rodríguez, recuperado y listo para volver en Unión

Buenas noticias para Unión en la previa de una semana clave. Maizon Rodríguez, defensor uruguayo que había sufrido un esguince de tobillo izquierdo en el duelo de Copa Argentina frente a River, ya se encuentra totalmente recuperado y volvió a entrenar a la par del grupo en Casasol.

El zaguero charrúa se había lesionado en el tramo final del encuentro ante el Millonario y debió terminar el partido prácticamente en una pierna, ya que Leonardo Madelón había agotado las variantes. De esa manera, quedó al margen del partido ante Racing, en el Cilindro de Avellaneda.

Sin embargo, tras evolucionar de la dolencia, trabajó con normalidad en las últimas prácticas y estará disponible para el choque del próximo domingo 14 de septiembre, desde las 15, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, donde el Tatengue visitará a Gimnasia La Plata por la 8ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Un dilema para Madelón

La recuperación de Rodríguez genera un interrogante en el cuerpo técnico: el uruguayo fue una de las figuras frente a River, pero en su ausencia, Juan Pablo Ludueña firmó una actuación consagratoria en Avellaneda, neutralizando a Adrián “Maravilla” Martínez, considerado el mejor centrodelantero del fútbol argentino, en la recordada victoria 3-2 ante Racing.

El DT deberá definir si apuesta por la continuidad de Ludueña, en gran nivel, o si devuelve la titularidad a Rodríguez, quien venía siendo pieza fija en la defensa rojiblanca.

Refuerzos y regresos

Además, en la próxima semana se sumará al plantel Lautaro Vargas, tras su participación con la Selección Argentina Sub 20 bajo las órdenes de Diego Placente, en la preparación para el Mundial de la categoría que se jugará en Chile. También volverá a sumarse al plantel el arquero Agustín Chávez, quien también trabajó en Ezeiza.

Por otra parte, Mauricio Martínez, que debió salir ante Racing por una molestia en el tendón de Aquiles, también está en condiciones y todo indica que será titular frente al Lobo.

El plantel de Unión tendrá descanso durante el fin de semana y retomará los trabajos el lunes por la tarde en Casasol, ya con la mente puesta en el compromiso en La Plata, donde buscará seguir por la senda positiva en el Clausura.

