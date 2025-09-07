Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia de Jujuy expone la punta ante su escolta Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Jujuy, líder de la Zona B, visitará a su escolta Gimnasia de Mendoza (está a un punto), desde las 14.15, en el Víctor Legrotaglie.

7 de septiembre 2025 · 09:24hs
La Primera Nacional tendrá este domingo uno de sus partidos más atractivos y determinantes en la lucha por el ascenso. Desde las 14.15, en el estadio Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el puntero de la Zona B. El árbitro será Bryan Ferreyra y el encuentro será televisado por TyC Sports.

El Lobo mendocino, que suma 53 puntos y marcha segundo, buscará un triunfo que le permita superar a su rival en la cima de la tabla, a falta de cinco fechas para el final del campeonato. El duelo genera enorme expectativa: en la previa, los hinchas realizaron un emotivo banderazo de apoyo en el hotel de concentración para alentar al plantel.

El equipo de Ariel Broggi llega con la necesidad de recuperar la victoria tras tres partidos como visitante en los que apenas logró un empate. Su última presentación fue 1-1 frente a Nueva Chicago. Ahora, con el regreso a casa, intentará dar un golpe clave en la pelea por el ascenso.

Por su parte, el Lobo jujeño arriba al choque como líder con 54 unidades. En la fecha pasada derrotó 1-0 a Central Norte de Salta, pero afronta bajas sensibles: Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi y Francisco Maidana están suspendidos, mientras que Guillermo Cosaro quedó marginado por un desgarro. El conjunto de Matías Módolo deberá suplir estas ausencias en un compromiso que puede marcar su destino en el torneo.

El historial reciente muestra ventaja para los jujeños: en el último enfrentamiento, el pasado 4 de mayo, se impusieron 2-0 en el Norte con goles de Cristian Menéndez y Tomás Molina, resultado que significó la primera derrota de Gimnasia mendocino en el campeonato. En total, jugaron cinco veces, con cuatro victorias para el Blanquinegro y una para el Albiceleste.

Con mucho en juego, el choque en el Víctor Legrotaglie promete ser una auténtica final anticipada: Gimnasia de Mendoza va por la cima y Gimnasia de Jujuy por consolidar su liderazgo en la Zona B de la Primera Nacional.

Probables formaciones de Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Jujuy

Gimnasia y Esgrima (Mendoza): Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Luciano Cingolani, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Nicolás Ferrerya. DT: Ariel Broggi.

Gimnasia y Esgrima (Jujuy): Milton Álvarez; Diego López, Bruno Palazzo, Sebastián Sánchez y Matías Noble; Santiago Camacho, Joaquín Trasante, Hugo Soria, Francisco Molina; Gustavo Fernández y Cristian Menéndez. DT: Matías Módolo.

Estadio: Gimnasia y Esgrima.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Hora: 14.15.

TV: TYC Sports.

