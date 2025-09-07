¿Encontró Leo Madelón a su equipo ideal en Unión?

A Leonardo Madelón los 11 le empiezan a salir de memoria en Unión, y de cara al partido ante Gimnasia contará con tres grandes novedades.

Unión se prepara para un nuevo desafío en el Torneo Clausura, cuando este domingo 14 de septiembre visite a Gimnasia de La Plata, desde las 15, en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, por la fecha 8 de la Zona A.

Tras la victoria agónica ante Racing por 3-2 en Avellaneda, el equipo de Leonardo Madelón busca consolidar un equipo estable y con todas sus piezas disponibles.

Tres grandes novedades para Madelón en Unión

El parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas le permitió al DT recuperar a jugadores claves: Maizon Rodríguez, quien sufrió un esguince de tobillo en el duelo de Copa Argentina ante River y se perdió el choque ante Racing; y Mauricio Martínez, que terminó aquel partido con un problema físico.

Además, a lo largo de la semana se sumará Lautaro Vargas, así como el arquero Agustín Chávez, quienes trabajaron con la Selección Argentina Sub 20, que se prepara para el Mundial en Chile. El partido ante Gimnasia será el último en que ambos jugadores estarán disponibles antes de partir hacia la cita mundialista.

A Leo Madelón le empiezan a salir de memoria

El equipo que se perfila como el ideal de Madelón para enfrentar al Lobo platense sería:

Arquero: Matías Tagliamonte

Defensores: Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco

Volantes: Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane

Delanteros: Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia

Tras el fin de semana de descanso, el plantel tatengue retomará los entrenamientos este lunes por la tarde, con la intención de afinar detalles y llegar en óptimas condiciones a uno de los compromisos más exigentes de la temporada.

La pregunta que flota en el aire es si este once titular representa finalmente el equipo ideal que Madelón viene buscando para el Clausura, capaz de sostener el rendimiento y la regularidad que el club santafesino necesita en su lucha en la Zona A.