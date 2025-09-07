Gimnasia de Mendoza le ganó al Lobo jujeño y alcanzó otra vez la cima de la Zona B

Gimnasia de Mendoza ganó en el Víctor Legrotaglie ante el líder Gimnasia de Jujuy. El Lobo mendocino está a cuatro partidos de otra final por el ascenso.

Gimnasia y Esgrima le ganó 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y volvió a la punta tras disputarse la fecha 30 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

El partido se jugó en el estadio Víctor Legrotaglie y el gol lo hizo Imanol González a los 46' del segundo tiempo.

El Lobo ganó un partido épico para volver a ser el puntero con 56 puntos, dos más que el conjunto norteño, y a cuatro fechas del final sueña con jugar la final por el primer ascenso.

En el primer tiempo del partido más esperado el Lobo mendocino fue superior, pero le faltó efectividad y no le cobraron un penal claro contra Nicolás Ferreyra.

El conjunto norteño arrancó mejor y a los 30 segundos tuvo una situación clara con el Tortuga Fernández, pero el local lo emparejó y fue superior generando un par de ocasiones claras para abrir el marcador como un cabezazo de Imanol González y un remate del goleador Ferreyra que contuvo muy bien el arquero Milton Álvarez.

Fermín Antonini tuvo otra oportunidad con un remate desde el borde del área, luego Ignacio Antonio remató por arriba del travesaño una gran jugada de Lencioni. y por último el árbitro Bryan Ferreyra no sancionó un penal claro contra Nico Ferreyra.

En el complemento, a los 12' ingresó el delantero Nicolás Romano quien volvió a jugar tras 7 meses y tras pasar muchos nervios, a los 47', llegó el tanto de Imanol González que hizo justicia y desató una fiesta en el Parque.

¡GOL AGÓNICO DEL LOBO MENDOCINO!

Sobre el final, Imanol González puso el 1-0 parcial para Gimnasia (M) ante Gimnasia (J).

Mira el partido por TyC Sports y TyC Sports Play

Lo que viene para el Lobo

La Broggineta dio un paso muy importante y ahora jugará de visitante ante Agropecuario, el próximo lunes 15 desde las 15.30

A cuatro fechas del final el Lobo sueña con el ascenso, depende de sí mismo y a juzgar por lo vivido este domingo el querido Víctor Legrotaglie le está dando una mano desde el cielo

Fuente: UNO Mendoza