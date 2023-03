Gimnasia y Esgrima cumple 122 años de historia, vigencia y futuro

Los santafesinos han distinguido a Gimnasia como uno de los clubes representativos de la ciudad y como emblema de la práctica deportiva. Disciplinas como la natación, el básquet o el vóley han transformado a Gimnasia en un sello dentro del deporte argentino. Sin embargo, la institución continúa proyectándose al futuro con infraestructura y nuevos desafíos apoyados en los valores que transmitieron las generaciones que construyeron los cimientos de Gimnasia y Esgrima.

image.png El dirigente gimnasista confirmó que el natatorio principal llevará el nombre de Conrado Porta, un emblema del deporte santafesino.

"Estamos cumpliendo 122 años, y para mí ser el presidente en este momento es un honor. Este es un club con mucha historia, pero genera mucha responsabilidad, porque es un lugar que han ocupado grandes y memorables presidentes. Por nombrar algunos, el doctor Carlos Municoy, Raúl Calvo, Rafael Gutiérrez, el Húngaro Crespi, todos con una trayectoria muy grande. Hoy me toca conducir la institución, tengo ese legado pero a su vez la responsabilidad de no desviarme del camino que ellos emprendieron" comenzó señalando el doctor José Carnielli.

El presidente de Gimnasia y Esrima manifestó que "no es fácil ser dirigente deportivo hoy en día, sobre todo para los que no tocó atraversar la pandemia, ya que fue un período muy duro, tal es así que hace como tres años que no veníamos haciendo la cena por el aniversario del club. Hoy el club está floreciendo, todas las actividades requieren más espacios, todos quieren obras, y vamos haciendo lo que se puede con los pies sobre la tierra".

"Nosotros ahora estamos trabajando en lo que es la remodelación del natatorio principal, en porque estamos cambiando el techo, una obra muy importante de gas, hubo que hacer una remodelación de todo el gas del club, y todo lo que se llama el sector de la cuneta. Durante la pandemia tuvimos una grieta en la pileta que se pudo resolver. Por eso motivo vamos a reinaugurar esas obras" expresó el dirigente de 57 años.

image.png Gimnasia tuvo la difícil tarea de afrontar la pandemia que trajo muchos inconvenientes a las instituciones deportivas.

En el mismo sentido señaló que "por una cuestión de agenda el aniversario del club lo vamos a realizar con una cena el 18 de marzo, en dicha oportunidad vamos a darle un reconocimiento a determinados socios, a muchos de los cuales serán socios honorarios. La comisión directiva ha tomado la determinación, que como hemos estado realizando una serie de obras en el natatorio principal se le va a poner Conrado Porta"

"Conrado ha sido un emblema de la natación de Gimnasia, de la provincia y en su momento del país. Además tiene la dicha de haber sido entrenado por Raúl Strnad que todavía sigue trabajando y enseñando en el club. Gracias a Dios continúa sacando buenos valores deportivos, pero sobre todo buenas personas".

Una institución con muchas disciplinas deportivas

"Tenemos una paleta de deportes muy amplia. El básquet el año pasado tuvimos un éxito muy grande, hemos conseguido varios campeonatos, sobre todo a nivel provincial, con un plantel amateur, que es algo inusual para lo que es el medio, ya que todos los chicos están muy identificados con el club. En vóley también contamos con una importante cantidad de equipos que participan en los torneos locales, y nivel provincial".

image.png El máximo dirigente de la entidad mensana fue contundente que apuestan a formar buenos deportistas, pero sobre todo buenas personas.

Agregó que en "gimnasia deportiva, si bien es una disciplina que tiene algunos años, podemos decir que es nueva dentro del club, por supuesto que estamos abocados para ver si podemos hacer un nuevo gimnasio para poder solventar esta actividad. También tenemos nuestro tradicional frontón, el cual es un emblema gimnasista, y la ciudad. Hay muchas actividad las que disponemos como aquaerobic, taekwondo, fútbol social, gimnasia para damas, con lo cual ha cambiado mucho en relación a algunos años atrás".

Un tema de candente actualidad es la competencia entre las redes sociales y las nuevas tecnologías con un club, y lo que puede allí dentro. Carnielli fue claro al comentar que "no es un tema tan sencillo, porque hoy los chicos no son lo mismo que eran antes, ya que la única salida que tenían antes los chicos era estar dentro del club, pero hoy con tema de las computadoras, los celulares, y nuestra tarea está en hacerles entender que estar dentro del club es sano. Los padres colaboran mucho, buscamos que los chicos vengan al club y formen amigos. Seguramente también queremos tener grandes deportistas, pero también aspiramos a formar buenas personas".