Ansés

Ansés confirmó fechas de pago del Complemento Leche para AUH y por embarazo en febrero

Cronograma de la Ansés con las fechas de pago del Complemento Leche para AUH y Asignación por Embarazo en febrero de 2026

9 de febrero 2026 · 10:18hs
Cronograma de pago del complemento leche de Ansés

Cronograma de pago del complemento leche de Ansés

La Ansés oficializó el cronograma de pagos del Complemento Leche correspondiente al mes de febrero de 2026. Este subsidio alimentario se liquida automáticamente a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo, en el marco del Plan de los Mil Días.

El beneficio se actualiza mensualmente junto con la movilidad previsional que rige para la AUH. Para este mes, el Complemento Leche subió a $48.691, conforme al índice de inflación y lo dispuesto en la Resolución 23/2026 de Ansés.

Complemento Leche para niños de la AUH

El pago del Complemento Leche se otorga a niños de hasta tres años cubiertos por la AUH gracias a un cruce de datos entre Ansés y el Ministerio de Capital Humano. Conforme al cronograma de este mes, los pagos del Plan de los Mil Días se harán en las siguientes fechas:

  • Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0.
  • Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1.
  • Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2.
  • Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3.
  • Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4.
  • Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5.
  • Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6.
  • Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 7.
  • Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 8.
  • Martes 24 de febrero: DNI terminados en 9.

Asignación por embarazo de Ansés

Las mujeres embarazadas que perciben la asignación por embarazo también acceden al Complemento Leche. Al igual que en el caso de la AUH, este subsidio se paga automáticamente en la misma fecha que la prestación principal.

El cronograma de Ansés para febrero 2026

  • Martes 10 de febrero: DNI terminados en 0.
  • Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 1.
  • Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 2.
  • Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 3.
  • Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 4.
  • Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 5.
  • Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 6.
  • Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 7.
  • Martes 24 de febrero: DNI terminados en 8.
  • Miércoles 25 de febrero: DNI terminados en 9.

Compatibilidad con la Tarjeta Alimentar

El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar, un subsidio adicional otorgado por el Ministerio de Capital Humano. Ambos beneficios se otorgan automáticamente a la AUH y a la Asignación por Embarazo sin necesidad de trámite mediante un cruzamiento de información con Ansés.

Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar siguen siendo: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.

