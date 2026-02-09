Pagos de Ansés del lunes 9 al viernes 13 de febrero de 2026

Cronograma con las fechas de pago de Ansés del lunes 9 al viernes 13 de febrero de 2026 a jubilados, pensionados, AUH, Suaf y Progresar

Durante la semana del lunes 9 al viernes 13 de febrero de 2026, la Ansés dará inicio al cronograma de pagos del mes . En estos días se acreditan jubilaciones y pensiones mínimas, Pensiones no Contributivas (PNC), asignaciones familiares del Suaf, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Becas Progresar.

Ansés aplicó 2,85% de aumento sobre las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) conforme a la Resolución 21/2026 . Además, los jubilados y pensionados con menores ingresos reciben nuevamente el bono extraordinario de $70.000 de acuerdo al Decreto 65/2026.

Las asignaciones familiares también subieron 2,85% este mes por la movilidad vigente. Dicha actualización se oficializó con la Resolución 23/2026.

becas progresar gobierno aumento beneficiarios .jpg José Busiemi

Jubilaciones y pensiones mínimas de Ansés

En primer lugar, Ansés paga las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. En febrero de 2026, el haber previsional mínimo se ubica en $359.254,35. Sin embargo, gracias al refuerzo de $70.000, el ingreso total mensual para estos beneficiarios asciende a $429.254,35.

El cronograma con las fechas de pago de este mes

Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0.

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1.

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2.

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3.

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4.

Pensiones no Contributivas de Ansés

Por otro lado, durante esta misma semana se realiza el pago de las Pensiones no Contributivas. Al igual que los jubilados del Sipa, los montos también se actualizaron 2,85% y además, se paga el bono extraordinario.

Por ello, las PNC por vejez y por discapacidad quedan en $251.478,04, aunque el total a cobrar se eleva a $321.478,04 al sumarse el refuerzo de Ansés. Las madres de siete hijos perciben $429.254,35, ya que este beneficio equivale a una jubilación mínima con bono.

Las fechas de pago de Ansés a PNC son las siguientes

Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9.

AUH y Sistema Único de Asignaciones Familiares

En febrero, la AUH se elevó a $129.096. No obstante, como ocurre habitualmente, Ansés retiene 20%, por lo cual el pago directo mensual es de $103.276,80. En el caso de hijos con discapacidad, el monto total asciende a $420.354, con una acreditación directa de $336.283,20.

Por su parte, las asignaciones del Suaf varían según los ingresos del grupo familiar. Para quienes se encuentran en el primer rango, el monto por hijo es de $64.554, mientras que por hijo con discapacidad llega a $210.186.

Las fechas de cobro de la asignación por hijo del Suaf y AUH

Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0.

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1.

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2.

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3.

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4.

Becas Progresar

Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9.

Liquidaciones en Mi Ansés

Hoy el organismo previsional habilitó la consulta de recibos de haberes a través de la plataforma Mi Ansés. Ingresando con Cuil y Clave de la Seguridad Social, los beneficiarios podrán verificar el monto exacto liquidado, la fecha de acreditación y los descuentos aplicados en cada prestación.