Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

Si bien resta el anuncio formal, el primer encuentro sería por la mañana con los gremios de la administración central, mientras que por la tarde se daría la reunión con los docentes públicos

El gobierno de Santa Fe retomará en los próximos días las negociaciones paritarias con los gremios del sector público. El primer encuentro está previsto para este miércoles a las 8.30 con las conducciones de ATE y UPCN, que agrupan al personal de la administración central .

De acuerdo a lo reportado por El Litoral, más tarde, se espera una reunión similar con los representantes de los gremios docentes , a unas tres semanas del comienzo del ciclo lectivo en toda la provincia, previsto para el 2 de marzo.

Las convocatorias tendrán lugar apenas 24 horas después de que se difunda el dato de inflación provincial correspondiente a enero.

Aumentos

A mediados de enero, el gobernador Maximiliano Pullaro se comprometió a sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos y afirmó de cara a las paritarias 2026: "Vamos a aumentar todo lo que nos dé el cuero".

"Sabemos que la gente no la está pasando bien con la economía y que los empleados públicos tampoco la están pasando bien", reconoció Pullaro aunque dijo que "nunca la inflación nos va a ganar, en eso doy mi palabra".

Por su lado, el ministro de Educación, José Goity, indicó que tienen e. “compromiso de lograr el mejor acuerdo paritario”, pero también reflejó que “la economía no arranca” y que cuentan con muchas “dificultades”.

“Lamentablemente, nosotros como Provincia, como ministro de Educación, no puedo resolver estos problemas estructurales de la economía”, planteó y consideró: “Lo que sí me voy a comprometer que todos los chicos terminen tercer grado totalmente alfabetizados”.