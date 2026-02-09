Uno Santa Fe | Santa Fe | paritarias

Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

Si bien resta el anuncio formal, el primer encuentro sería por la mañana con los gremios de la administración central, mientras que por la tarde se daría la reunión con los docentes públicos

9 de febrero 2026 · 10:05hs
Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

El gobierno de Santa Fe retomará en los próximos días las negociaciones paritarias con los gremios del sector público. El primer encuentro está previsto para este miércoles a las 8.30 con las conducciones de ATE y UPCN, que agrupan al personal de la administración central.

De acuerdo a lo reportado por El Litoral, más tarde, se espera una reunión similar con los representantes de los gremios docentes, a unas tres semanas del comienzo del ciclo lectivo en toda la provincia, previsto para el 2 de marzo.

Las convocatorias tendrán lugar apenas 24 horas después de que se difunda el dato de inflación provincial correspondiente a enero.

Aumentos

A mediados de enero, el gobernador Maximiliano Pullaro se comprometió a sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos y afirmó de cara a las paritarias 2026: "Vamos a aumentar todo lo que nos dé el cuero".

"Sabemos que la gente no la está pasando bien con la economía y que los empleados públicos tampoco la están pasando bien", reconoció Pullaro aunque dijo que "nunca la inflación nos va a ganar, en eso doy mi palabra".

Por su lado, el ministro de Educación, José Goity, indicó que tienen e. “compromiso de lograr el mejor acuerdo paritario”, pero también reflejó que “la economía no arranca” y que cuentan con muchas “dificultades”.

“Lamentablemente, nosotros como Provincia, como ministro de Educación, no puedo resolver estos problemas estructurales de la economía”, planteó y consideró: “Lo que sí me voy a comprometer que todos los chicos terminen tercer grado totalmente alfabetizados”.

paritarias gremios gobierno
Noticias relacionadas
La producción metalúrgica de la región entró en una profunda crisis.

El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: "Es un momento de mucha preocupación"

La intervención se dio después de una nueva conmemoración del Combate de San Lorenzo.

San Martín con una lágrima: un artista intervino la escultura tras el acto de Milei en San Lorenzo

santa fe, entre las cinco provincias con mas llamados por juego compulsivo a la linea 141

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141

El pago total anual del impuesto inmobiliario y patente automotor se puede hacer online

Pago total anual del Inmobiliario y Patente continúa con descuento de 35%: más de 95.000 se sumaron en enero

Lo último

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Último Momento
Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Descontrol en la zona de boliches sobre la ruta 168: tres jóvenes terminaron en el hospital Cullen tras diversos incidentes

Descontrol en la zona de boliches sobre la ruta 168: tres jóvenes terminaron en el hospital Cullen tras diversos incidentes

Ovación
Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco