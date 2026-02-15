Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia y Estudiantes se cruzan en un clásico con cuentas pendientes

Gimnasia y Estudiantes animarán desde las 17 una nueva edición del clásico platense en el Bosque. Ambos llegan con buen inicio en el Apertura.

15 de febrero 2026 · 09:16hs
Gimnasia y Estudiantes se cruzan en un clásico con cuentas pendientes

La ciudad de La Plata volverá a detenerse por 90 minutos. En el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia recibirá a Estudiantes por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un duelo que combina presente competitivo, memoria reciente y la histórica rivalidad que atraviesa generaciones.

El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR. La transmisión será por TNT Sports Premium.

Gimnasia busca revancha y consolidación

Gimnasia suma seis puntos en la Zona B y se ubica en la séptima posición. Las victorias en casa frente a Racing y Aldosivi fortalecieron su campaña, pero el clásico aparece como una prueba mayor.

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto todavía tiene presente la eliminación sufrida ante su eterno rival en la semifinal del último Torneo Clausura. Por eso, más allá de lo que indiquen las estadísticas, el choque en el Bosque representa una oportunidad de reivindicación deportiva y emocional.

Estudiantes quiere ratificar su chapa de campeón

Estudiantes, vigente campeón del fútbol argentino, llega con ocho unidades en la Zona A y un rendimiento sólido. El conjunto conducido por Eduardo Domínguez consiguió victorias importantes ante Boca y Deportivo Riestra, además de empates valiosos como visitante frente a Independiente y Defensa y Justicia.

El Pincha intentará imponerse en terreno rival para mantenerse en la pelea por la cima y sostener su condición de candidato en el certamen.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Hora: 17

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fernando Espinoza

TV: TNT Sports Premium

