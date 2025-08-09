Uno Santa Fe | Ovación | Álvarez

Gritos argentinos en pretemporada: anotaron Álvarez y Soulé

Julián Álvarez y Matías Soulé marcaron tantos este sábado, en cotejos amistosos de pretemporada que llevaron adelante Atlético de Madrid y Roma

9 de agosto 2025 · 14:20hs
Gritos argentinos en pretemporada: anotaron Álvarez y Soulé

El fútbol en Europa continúa en receso y los equipos se ponen a punto con amistosos de pretemporada. Los argentinos Julián Álvarez y Matías Soulé sobresalieron en las victorias de Atlético de Madrid y Roma, respectivamente, con un gol cada uno.

El elenco italiano derrotó 1-0 a Everton en su visita al Hill Dickinson Stadium con un tanto del delantero marplatense surgido en Vélez y con pasado en Juventus.

Soulé recibió por derecha un pase de Gianluca Mancini, se perfiló para su zurda y sacó un remate cruzado para vencer a Jordan Pickford y darle el triunfo a la Loba.

Atlético de Madrid, con la Araña, Thiago Almada y Giuliano Simeone como titulares venció 2-0 a Newcastle en el St. James' Park. En el segundo tiempo ingresaron Juan Musso y Nahuel Molina.

Julián abrió el marcador para el Colchonero del Cholo Simeone tras una buena combinación con Álex Baena, flamante refuerzo proveniente de Villarreal. Antoine Griezmann selló el resultado final.

Álvarez Soulé argentinos
