El fútbol en Europa continúa en receso y los equipos se ponen a punto con amistosos de pretemporada. Los argentinos Julián Álvarez y Matías Soulé sobresalieron en las victorias de Atlético de Madrid y Roma, respectivamente, con un gol cada uno.
Gritos argentinos en pretemporada: anotaron Álvarez y Soulé
Julián Álvarez y Matías Soulé marcaron tantos este sábado, en cotejos amistosos de pretemporada que llevaron adelante Atlético de Madrid y Roma
El elenco italiano derrotó 1-0 a Everton en su visita al Hill Dickinson Stadium con un tanto del delantero marplatense surgido en Vélez y con pasado en Juventus.
Soulé recibió por derecha un pase de Gianluca Mancini, se perfiló para su zurda y sacó un remate cruzado para vencer a Jordan Pickford y darle el triunfo a la Loba.
Atlético de Madrid, con la Araña, Thiago Almada y Giuliano Simeone como titulares venció 2-0 a Newcastle en el St. James' Park. En el segundo tiempo ingresaron Juan Musso y Nahuel Molina.
Julián abrió el marcador para el Colchonero del Cholo Simeone tras una buena combinación con Álex Baena, flamante refuerzo proveniente de Villarreal. Antoine Griezmann selló el resultado final.