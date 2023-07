Racing Club jugará en los octavos de final del máximo torneo continental ante Atlético Nacional de Colombia.

"Estoy feliz de haber jugado en Racing y en el fútbol argentino. Ahora estoy esperando la propuesta adecuada para seguir jugando. Me estoy cuidando y preparando para continuar", sostuvo el delantero limeño en diálogo con ESPN.

https://twitter.com/ESPNPeru/status/1678455726711218180 ¿QUÉ PASÓ EN RACING? Paolo Guerrero aseguró que le faltó confianza durante su paso por la Academia.#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/hz9yFkCxr9 — ESPN Perú (@ESPNPeru) July 10, 2023

Guerrero, de 39 años, además aseguró que le faltó "confianza" para adaptarse al estilo de juego de la "Academia" y reconoció que le costó recuperarse de la lesión que tuvo en la rodilla.

"A mí me faltó confianza para adaptarme y me costó recuperarme después de la última lesión que tuve en la rodilla", explicó el futbolista.

El máximo goleador de la historia de la selección peruana hizo mención a su futuro profesional y al respecto dejó en claro sus ganas de continuar ligado al fútbol profesional.

"No pienso dejar al fútbol, me afecta hablar de un posible retiro. Quiero jugar y no me importa si tengo que pelear el puesto. Pero siempre que haya una competencia justa y leal", concluyó Guerrero.