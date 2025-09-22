Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Gustavo Quinteros fue presentado como DT de Independiente

El DT Gustavo Quinteros fue presentado en Independiente como reemplazante de Julio Vaccari. “Necesitamos confianza, trabajo y tiempo”, dijo

22 de septiembre 2025 · 16:32hs
El entrenador Gustavo Quinteros fue presentado este lunes por la mañana en Independiente como el reemplazante en el cargo de Julio Vaccari y aseguró que “necesitamos confianza, trabajo y tiempo”.

Luego de lo que fue el empate 1-1 ante San Lorenzo el domingo con Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio como directores técnicos interinos, la dirigencia del Rojo presentó al ex-Vélez como nuevo entrenador. Su debut será nada más y nada menos que en el clásico de Avellaneda ante Racing el domingo desde las 15.15 horas en el estadio Presidente Perón.

Las sensaciones de Quinteros en Independiente

"Para que mi idea de juego sea plasmada necesitamos confianza, trabajo, tiempo y ojalá podamos en estas semanas que los jugadores puedan incorporar la idea" aclaró ante la impaciencia en la que vive el club hace añares.

Además, el entrenador afirmó que “el plantel tiene características que se adaptan a la idea de juego que tengo y a la metodología de trabajo que me ha dado resultados, eso me gustó. Analizo las características del plantel, hay que devolverle la confianza a los jugadores, recuperar esa confianza individual para que puedan jugar en su mejor nivel y resuelvan mejor distintas situaciones. Hay que trabajar la parte anímica, no tengo dudas que lo pueden hacer mejor”.

"Contra San Lorenzo se perdieron pases que antes eran precisos, esas fallas son por falta de confianza individual. No pienso hacer demasiados cambios, porque eso sería quitar confianza. Si metés demasiados cambios podés confundir mucho más. Vamos a iniciar una nueva etapa, pidiendo lo básico y entrenando lo básico de una idea de juego que más adalente ojalá sea herramienta para conseguir objetivos" añadió.

Independiente será el primer equipo de los denominados ´grandes´ que dirigirá Quinteros en Argentina y sobre esto, el ex jugador mundialista con la selección de Bolivia en 1994 declaró: "Independiente es un club grande y yo quería dirigir en Argentina. La llegada no fue en el momento que todos los entrenadores queremos, en el inicio de una temporada, pero analizando el plantel creo que tenemos buenos jugadores y podemos empezar un proceso que nos dé cosas importantes para la próxima temporada".

Sobre el especial debut que tendrá en el Rojo en el clásico de Avellaneda, Quinteros aseguró: "Cuando asumí, no pensé en el primer partido, sino en la capacidad de pelear títulos y conseguir objetivos importantes. Racing es complicado, como cualquiera en el fútbol argentino, es una liga difícil en general"

"Para los jugadores, el clásico puede ser una posibilidad enorme para revertir una situación adversa. Vamos a charlar todos los días de manera individual y grupal para darle confianza a los jugadores y que tomen cada partido como una oportunidad para dar vuelta esto" agregó.

Por último, el ex Vélez confesó que hablará con su precesor Julio César Vaccari: "Los entrenadores solemos hablar con los colegas que tuvieron al plantel. Aún no hablé con Vaccari, pero buscaré el momento para hablar sobre su experiencia en Independiente"

“Yo le dije a los dirigentes que mi objetivo es ser campeón. Pensar en grande me hizo conseguir objetivo. Tenemos un buen plantel, pensando en sacar la mayor cantidad de puntos posibles jugando bien e intentar clasificar entre los 8 y clasificación a Sudamericana, son mis objetivos en este momento complicado. Voy a darlo todo para que el año que viene Independiente pueda estar en los primeros puestos y ojalá este año también podamos conseguir objetivos” concluyó.

