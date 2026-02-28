En el Libertadores de América, Independiente encontró premio en el epílogo y superó 2-0 a Central Córdoba por una nueva jornada del campeonato. Gabriel Ávalos abrió el marcador de cabeza y, en tiempo adicionado, Iván Marcone sentenció el resultado, en un duelo que se resolvió por insistencia y jerarquía.
Independiente lo definió en el cierre y venció a Central Córdoba
En Avellaneda, Independiente impuso sus condiciones y derrotó 2-0 al Ferroviario. Ávalos rompió el cero y Marcone lo liquidó en el descuento.
Por Ovación
El conjunto local asumió el protagonismo desde el arranque, con laterales proyectados y circulación paciente en campo rival. Sin embargo, chocó durante buena parte del encuentro con un bloque medio-bajo bien plantado, que cerró líneas de pase interiores y apostó a transiciones rápidas tras recuperación.
Control territorial y paciencia
Independiente monopolizó la posesión y acumuló situaciones a partir de centros laterales y remates de media distancia. La visita, ordenada en el retroceso, sostuvo el cero con concentración defensiva y achique coordinado, aunque resignó profundidad ofensiva. Con el correr de los minutos, el desgaste comenzó a inclinar la balanza. El Rojo incrementó la presión tras pérdida y adelantó metros a sus volantes internos, obligando al Ferroviario a defender cada vez más cerca de su arquero.
La ráfaga final fue de Independiente
Cuando el empate parecía sellado, a los 44 minutos del complemento Ávalos ganó en el área y conectó un cabezazo preciso para el 1-0. Ya en el descuento, con Central Córdoba lanzado, Marcone capturó un rebote en la frontal y definió para el 2-0 definitivo.
El triunfo fortalece a Independiente en la tabla y ratifica su crecimiento colectivo, mientras que Central Córdoba dejó una imagen competitiva, aunque sin premio en el resultado.