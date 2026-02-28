Independiente lo definió en el cierre y venció a Central Córdoba

En Avellaneda, Independiente impuso sus condiciones y derrotó 2-0 al Ferroviario. Ávalos rompió el cero y Marcone lo liquidó en el descuento.

En el Libertadores de América, Independiente encontró premio en el epílogo y superó 2-0 a Central Córdoba por una nueva jornada del campeonato. Gabriel Ávalos abrió el marcador de cabeza y, en tiempo adicionado, Iván Marcone sentenció el resultado , en un duelo que se resolvió por insistencia y jerarquía.

El conjunto local asumió el protagonismo desde el arranque, con laterales proyectados y circulación paciente en campo rival. Sin embargo, chocó durante buena parte del encuentro con un bloque medio-bajo bien plantado, que cerró líneas de pase interiores y apostó a transiciones rápidas tras recuperación.

Control territorial y paciencia

Independiente monopolizó la posesión y acumuló situaciones a partir de centros laterales y remates de media distancia. La visita, ordenada en el retroceso, sostuvo el cero con concentración defensiva y achique coordinado, aunque resignó profundidad ofensiva. Con el correr de los minutos, el desgaste comenzó a inclinar la balanza. El Rojo incrementó la presión tras pérdida y adelantó metros a sus volantes internos, obligando al Ferroviario a defender cada vez más cerca de su arquero.

La ráfaga final fue de Independiente

Cuando el empate parecía sellado, a los 44 minutos del complemento Ávalos ganó en el área y conectó un cabezazo preciso para el 1-0. Ya en el descuento, con Central Córdoba lanzado, Marcone capturó un rebote en la frontal y definió para el 2-0 definitivo.

El triunfo fortalece a Independiente en la tabla y ratifica su crecimiento colectivo, mientras que Central Córdoba dejó una imagen competitiva, aunque sin premio en el resultado.