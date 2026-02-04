¿Habrá onda expansiva? River venderá alcohol en el Monumental durante los partidos

Uno Santa Fe | Ovación | River

4 de febrero 2026 · 17:13hs
River sigue dando pasos firmes en la reconversión integral del estadio Monumental, un proyecto que apunta a modernizar cada rincón del Antonio Vespucio Liberti y potenciar la experiencia del hincha. En los últimos partidos ya se hicieron evidentes varios cambios: una fachada renovada en la tribuna Belgrano, nuevos polos gastronómicos y pantallas instaladas en las cabeceras altas, entre otras mejoras.

En ese contexto de innovación constante, el club se prepara para introducir una medida inédita en el fútbol argentino. A partir de este sábado, cuando River reciba a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura, se habilitará la venta de cerveza con alcohol durante los encuentros oficiales.

La iniciativa funcionará bajo un esquema controlado y limitado. El expendio estará restringido a sectores específicos, dentro de una modalidad hospitality, con un sistema de consumo regulado por persona, similar al que se utiliza en grandes eventos musicales como el Lollapalooza, donde la organización supervisa estrictamente la ingesta.

En esta primera etapa, que será una prueba piloto, solo podrán acceder a la propuesta los mayores de 18 años ubicados en las plateas San Martín y Belgrano, en los sectores Medio, Bajo e Inferior. Además, el consumo estará acotado a los espacios especialmente habilitados, sin posibilidad de trasladar las bebidas hasta las butacas.

Desde el club seguirán de cerca el desarrollo de esta experiencia para evaluar su continuidad y una eventual ampliación a otros sectores del estadio, siempre priorizando las condiciones de seguridad y convivencia dentro del Monumental.

