Kendry Páez llegó a River entre críticas desde Francia por su paso en Estrasburgo

El ecuatoriano Kendry Páez está en la Argentina sumarse a River, en medio de fuertes cuestionamientos desde Francia por su paso en Racing de Estrasburgo

30 de enero 2026 · 15:39hs
El ecuatoriano Kendry Páez ya está en la Argentina para convertirse en refuerzo de River, pero su llegada se produce en medio de fuertes cuestionamientos desde Francia por su paso por el Racing de Estrasburgo.

El diario francés L’Equipe publicó un artículo muy crítico sobre la salida del ecuatoriano, en el que apuntó directamente a su vida extrafutbolística y habló de un “fracaso anunciado” marcado por salidas nocturnas y falta de profesionalismo.

Muchos murmullos por la llegada de Kendry Páez a River

El mediocampista ofensivo de 18 años llega al club de Núñez a préstamo por 18 meses, procedente del conjunto francés, que lo había recibido cedido por Chelsea a mediados de 2025.

Tras un inicio prometedor, en el que fue distinguido como el juvenil más destacado de la Ligue 1 en septiembre, su rendimiento decayó y terminó perdiendo protagonismo, con escasos minutos en el tramo final del año.

Más allá de la irregularidad lógica de un futbolista en etapa de adaptación, L’Equipe fue contundente al señalar que Páez “pagó por su estilo de vida”, mencionando reiteradas salidas nocturnas y cuestionando la supervisión del club.

El medio también responsabilizó a Estrasburgo por no haber controlado adecuadamente su conducta fuera del campo. En ese contexto, la cesión se dio por finalizada de común acuerdo. Páez arribó a Buenos Aires y se someterá a la revisión médica antes de firmar su contrato con River.

El acuerdo con Chelsea es sin cargo, sin opción de compra y con cláusulas de repesca semestrales. Marcelo Gallardo destacó que el club ya lo seguía y remarcó la necesidad de darle un período de adaptación.

Considerado una de las mayores promesas del fútbol sudamericano, Páez busca en River la continuidad que no logró en Europa, con el Mundial como objetivo de fondo y bajo la mirada atenta de Chelsea, dueño de su pase.

