Habrá una pantalla gigante en cancha de Racing para ver la final de la Sudamericana

La Academia irá en busca de un nuevo título internacional, jugando una final después de 32 años, y ninguno de sus hinchas se quiere perder el histórico día. Por esta razón, desde la dirigencia pondrán a disposición el estadio Presidente Perón para que todos los fanáticos que no pudieron conseguir entradas o no quisieron viajar, no se priven de ver el partido en vivo de una forma especial.