Hernández y Spajic, convocados a la Preselección Argentina U17 Los jugadores de Gimnasia y Unión, Manuel Hernández y Pedro Spajic, respectivamente, están en la Preselección Argentina para el Sudamericano U17 8 de septiembre 2025 · 17:46hs

Los jugadores de Gimnasia y Unión, Manuel Hernández y Pedro Spajic, respectivamente, están entre los 19 convocados de la Preselección Argentina que lucharán por disputar el Campeonato Sudamericano de la categoría U17

Desde el miércoles 10 y hasta el 20 de septiembre, dos jóvenes de la Asociación Santafesina entrenarán en el CeNARD buscando un lugar en la Selección Argentina U17 que disputará el campeonato Sudamericano.

Mauro Polla es el entrenador, en tanto Leonardo Gutiérrez su asistente técnico. El certamen se disputará entre el 3 y 9 de noviembre en Colombia. Los citados de la Preselección para el Sudamericano U17 1-Aman, Gonzalo (Peñarol) 2-Celiz, Joaquín (Obras Basket) 3-García, Luka (Obras Basket) 4-Mantovani, Lucio (San Lorenzo Tostado) 5-Lizarraga, Maximiliano (San Isidro) 6-Caumo, Joaquín (Estudiantil) 7-Rizzotti, Nicolás (Atenas VT) 8-Fessia, Mateo (Boca) 9-Fernández, Lucas (El Biguá) 10-Moravansky, Román (Ferro) 11-Hernández, Manuel (Gimnasia) 12-García, Alejo (Instituto) 13-Jara Delgado, Camilo (Ferro) 14-Pettinarolli, Santiago (Bochas SC) 15-Juárez, Ezequiel (Boca) 16-Spajic, Pedro (Unión SF) 17-Márquez, Juan (Náutico Zárate) 18-Torrens, Elías (Obras Basket) 19-Coria Fa, Joaquín (Rivadavia Básquet)