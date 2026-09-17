Se confirmaron los convocados para la Laver Cup 2026

Se dieron a conocer los convocados para la edición 2026 de la Laver Cup, que fue creada por Roger Federer y que enfrenta a Europa contra el resto del mundo

Se dieron a conocer los convocados para la edición 2026 de la Laver Cup , la competencia que fue creada por el suizo Roger Federer y que enfrenta a Europa contra el resto del mundo.

El equipo de Europa, que tiene como capitán al francés Yannick Noah, tendrá como representantes al alemán Alexander Zverev , a los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar, al noruego Casper Ruud, al checo Jakub Mensik y al italiano Flavio Cobolli.

El equipo de Resto del Mundo, por su parte, contará con el estadounidense Andre Agassi como capitán, mientras que los jugadores serán los estadounidenses Taylor Fritz, Learner Tien y Brandon Nakashima, además del argentino Francisco Cerúndolo, el kazajo Aleksandr Bublik y el australiano Alex de Miñaur.

La de este año será la novena edición de la Laver Cup, que se disputó por primera vez en el 2017. Si bien en un principio se dio un claro dominio de Europa, que se quedó con las primeras cuatro ediciones, en el último tiempo Resto del Mundo pudo igualar bastante el asunto al imponerse en 2022, 2023 y 2025.

La de este año será la cuarta participación consecutiva para Cerúndolo en la Laver Cup. El otro argentino que disputó esta competencia fue Diego Schwartzman en 2018, 2021 y 2022. La Laver Cup 2026 se llevará a cabo entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre.