Uno Santa Fe | Ovación | Bochini

Bochini habló antes de Unión-Independiente y expresó su deseo de volver al club

El máximo ídolo de Independiente, Ricardo Bochini, habló sobre la actualidad institucional y manifestó que le gustaría regresar para aportar su experiencia.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 15:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Bochini habló antes de Unión-Independiente y expresó su deseo de volver al club

Ricardo Bochini habló antes del partido entre Unión e Independiente y se refirió al presente del club de Avellaneda. El máximo ídolo del Rojo reconoció que nunca participó activamente en política, aunque expresó su intención de trabajar dentro de la institución y aportar los conocimientos adquiridos durante sus años como futbolista.

LEER MÁS: Unión prepara cuatro cambios para enfrentar a Independiente

El deseo de Bochini de volver a Independiente

El histórico enganche dejó en claro que mantiene abierta la posibilidad de ocupar un lugar dentro del club. En diálogo con TNT Sports, explicó que distintas agrupaciones y sectores de Independiente mantienen una buena relación con él, aunque hasta el momento no tuvo la oportunidad de incorporarse formalmente a la institución.

“Me gustaría trabajar en el club”, señaló Bochini, quien también remarcó su intención de aportar desde la experiencia que construyó durante toda su trayectoria como jugador. Su postura aparece en un momento de movimiento político en Independiente, a pocos meses de unas elecciones que todavía no tienen fecha definida.

Un mensaje sobre el presente del Rojo

Bochini también se refirió a la actualidad que atraviesa Independiente, marcada por dificultades en distintos ámbitos. El ídolo recordó la época en la que el club alcanzó sus mayores éxitos y expresó su deseo de volver a ver a la institución en aquel lugar.

“Queremos que Independiente vuelva a ser el Independiente de nuestra época”, manifestó. Al mismo tiempo, consideró que el momento actual es parte de las circunstancias que atraviesa el club y se mostró esperanzado con que esta etapa pueda quedar atrás.

Mientras tanto, el escenario político comienza a tomar forma de cara a las próximas elecciones. Luciano Nakis y Daniel Bertoni ya manifestaron sus intenciones de participar, mientras Gastón Gaudio analiza lanzar su candidatura y el oficialismo, encabezado por Néstor Grindetti, todavía debe definir su postura.

Bochini Independiente Unión
Noticias relacionadas
messi animo a la delegacion argentina que participa en los juegos suramericanos

Messi animó a la delegación argentina que participa en los Juegos Suramericanos

El santafesino Nahuel Retamoso junto a sus entrenadores Osvaldo Salami y Walter Zoccola.

Un santafesino, protagonista de importante velada de boxeo profesional en Paraná

beckham, sobre messi tras un nuevo titulo: deberia ganar el balon de oro

Beckham, sobre Messi tras un nuevo título: "Debería ganar el Balón de Oro"

estudiantes podria jugar las semifinales de libertadores fuera de su estadio

Estudiantes podría jugar las semifinales de Libertadores fuera de su estadio

Lo último

Argentina sumó en Santa Fe dos medallas de plata en bochas y ciclismo en Rafaela

Argentina sumó en Santa Fe dos medallas de plata en bochas y ciclismo en Rafaela

Ruta 168: continúa esta noche la reparación de juntas en los puentes aliviadores

Ruta 168: continúa esta noche la reparación de juntas en los puentes aliviadores

Juegos Suramericanos: en el pentatlón moderno, Luna y Armanazqui se llevaron la plata

Juegos Suramericanos: en el pentatlón moderno, Luna y Armanazqui se llevaron la plata

Último Momento
Argentina sumó en Santa Fe dos medallas de plata en bochas y ciclismo en Rafaela

Argentina sumó en Santa Fe dos medallas de plata en bochas y ciclismo en Rafaela

Ruta 168: continúa esta noche la reparación de juntas en los puentes aliviadores

Ruta 168: continúa esta noche la reparación de juntas en los puentes aliviadores

Juegos Suramericanos: en el pentatlón moderno, Luna y Armanazqui se llevaron la plata

Juegos Suramericanos: en el pentatlón moderno, Luna y Armanazqui se llevaron la plata

Messi animó a la delegación argentina que participa en los Juegos Suramericanos

Messi animó a la delegación argentina que participa en los Juegos Suramericanos

Un santafesino, protagonista de importante velada de boxeo profesional en Paraná

Un santafesino, protagonista de importante velada de boxeo profesional en Paraná

Ovación
Atento Colón: la malaria con la que Los Andes llegará al Brigadier López

Atento Colón: la malaria con la que Los Andes llegará al Brigadier López

Colón busca que el Brigadier sea una fiesta para empujar al equipo hacia el Reducido

Colón busca que el Brigadier sea una fiesta para empujar al equipo hacia el Reducido

Tobías Rubio, la nueva cara de Unión: Espero poder jugar y lograr cosas importantes

Tobías Rubio, la nueva cara de Unión: "Espero poder jugar y lograr cosas importantes"

Buenas noticias para Colón: varios lesionados avanzan y Delfino recupera alternativas

Buenas noticias para Colón: varios lesionados avanzan y Delfino recupera alternativas

Un santafesino, protagonista de importante velada de boxeo profesional en Paraná

Un santafesino, protagonista de importante velada de boxeo profesional en Paraná

Policiales
Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social