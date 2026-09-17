Bochini habló antes de Unión-Independiente y expresó su deseo de volver al club

El máximo ídolo de Independiente, Ricardo Bochini, habló sobre la actualidad institucional y manifestó que le gustaría regresar para aportar su experiencia.

Ricardo Bochini habló antes del partido entre Unión e Independiente y se refirió al presente del club de Avellaneda. El máximo ídolo del Rojo reconoció que nunca participó activamente en política, aunque expresó su intención de trabajar dentro de la institución y aportar los conocimientos adquiridos durante sus años como futbolista.

El deseo de Bochini de volver a Independiente

El histórico enganche dejó en claro que mantiene abierta la posibilidad de ocupar un lugar dentro del club. En diálogo con TNT Sports, explicó que distintas agrupaciones y sectores de Independiente mantienen una buena relación con él, aunque hasta el momento no tuvo la oportunidad de incorporarse formalmente a la institución.

“Me gustaría trabajar en el club”, señaló Bochini, quien también remarcó su intención de aportar desde la experiencia que construyó durante toda su trayectoria como jugador. Su postura aparece en un momento de movimiento político en Independiente, a pocos meses de unas elecciones que todavía no tienen fecha definida.

Un mensaje sobre el presente del Rojo

Bochini también se refirió a la actualidad que atraviesa Independiente, marcada por dificultades en distintos ámbitos. El ídolo recordó la época en la que el club alcanzó sus mayores éxitos y expresó su deseo de volver a ver a la institución en aquel lugar.

“Queremos que Independiente vuelva a ser el Independiente de nuestra época”, manifestó. Al mismo tiempo, consideró que el momento actual es parte de las circunstancias que atraviesa el club y se mostró esperanzado con que esta etapa pueda quedar atrás.

Mientras tanto, el escenario político comienza a tomar forma de cara a las próximas elecciones. Luciano Nakis y Daniel Bertoni ya manifestaron sus intenciones de participar, mientras Gastón Gaudio analiza lanzar su candidatura y el oficialismo, encabezado por Néstor Grindetti, todavía debe definir su postura.