Uno Santa Fe | Ovación | Horacio Zeballos

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

El tenista argentino Horacio Zeballos fue homenajeado por la AAT en la previa de la serie ante Alemania en el SuperTennis Arena de Bolonia

Ovación

Por Ovación

20 de noviembre 2025 · 08:42hs
Horacio Zeballos fue homenajeado por la AAT en la previa de la serie ante Alemania

Horacio Zeballos fue homenajeado por la AAT en la previa de la serie ante Alemania

En la víspera al debut de la Selección Argentina de Tenis YPF en el Final 8 de la Copa Davis, Horacio Zeballos recibió un especial reconocimiento por parte de la Asociación Argentina de Tenis, que se materializó en una obra de arte entregada en mano por el Presidente de la institución, Agustín Calleri, y por el Vicepresidente Mariano Zabaleta, en el complejo BolognaFiere donde este jueves el equipo nacional se enfrentará a Alemania en cuartos de final.

Reconocimiento para Horacio Zeballos

Rodeado por todos sus compañeros de equipo, el resto de la delegación albiceleste, la prensa argentina acreditada y hasta por su compañero de circuito, el español Marcel Granollers, el marplatense de 40 años se emocionó al recibir una pieza diseñada especialmente y que viajó desde Buenos Aires.

La obra es un cilindro que contiene tres pelotas doradas que representan los máximos logros de su carrera, desde su arribo al N°1 del mundo en dobles en 2024, a los títulos de Grand Slam en 2025 (Roland Garros y US Open). En la base, además de su nombre, está grabada una frase que lo identifica: “La vida va de actitud”.

“Qué lindo reconocimiento, muchísimas gracias a la AAT, a los amigos del circuito… me llena mucho de orgullo estar acá. Uno de los motivos por los cuales tengo 40 años y sigo acá es por estas cositas; estas ganas de seguir viniendo, dando lo mejor de mí como jugador, tratando de disfrutar los momentos con compañeros y amigos, porque a la mayoría los considero amigos”, comenzó Zeballos.

Entre lágrimas, continuó: “Simples cosas como desayunar juntos, entrenar con Come, a quien conozco desde que él tenía 8 años; jugar con Molto, que lo conozco desde los 10, es algo que intento disfrutar más allá de que quiero que Argentina siga avanzando y esté en las Finales. Por eso sigo acá, y por eso me encantaría tirar del cordón todo lo que se pueda. Esto, para mí, es oro. Es mucho más que Roland Garros, que el US Open o el N°1. Yo juego al tenis por estas cositas”.

Para cerrar, dedicó unas palabras a Granollers: “Gracias Marcel por estar acá. Hace 7 años que estamos juntos. Esto habla muy bien de cómo sos como persona, esto siempre lo hablo con mis viejos. Tu familia es un ejemplo”. Y a su entrenador, Alejandro Lombardo: “Ale, sos mi hermano mayor. Qué buen momento para que estés acá conmigo”.

Por su parte, Calleri señaló: “Este es un reconocimiento a la excelencia. Horacio es la demostración de que con trabajo y pasión se pueden alcanzar las mayores metas en el momento en que uno se lo proponga. En estas últimas dos temporadas Horacio llegó al N°1 del mundo y ganó dos títulos de Grand Slam que ojalá sean los primeros. Después de un año exigente, a los 40 Horacio está acá representando a su país. Así que sólo quiero decir gracias Horacio por todo lo que hacés y por seguir estando acá”.

Horacio Zeballos AAT Alemania
Noticias relacionadas
El Campeonato Argentino Juvenil tiene sus finales confirmadas.

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

El Matador clasificó a semifinales del Clausura tras superar a Ciclón Racing por 2 a 0.

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Lionel Messi fue premiado como el jugador más querido en la historia de Barcelona.

Messi recibió el premio al jugador más querido en la historia de Barcelona

La AFA sancionó a seis jugadores de Deportivo Morón y a uno de Deportivo Madryn.

Las sanciones de AFA tras el escándalo en el triunfo de Deportivo Madryn contra Morón

Lo último

Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Último Momento
Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Ante la llegada del verano cómo se prepara la EPE y qué pasará con las tarifas

Ante la llegada del verano cómo se prepara la EPE y qué pasará con las tarifas

Ovación
Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026