El río Paraná en Santa Fe alcanzó el pico de 5,88 metros en el puerto local y desde el 21 de noviembre inició un descenso lento y sostenido. Este jueves al mediodía marcó 5,71 metros, a solo un centímetro del umbral de evacuación.

El Paraná en Santa Fe bajó 17 centímetros desde su pico y quedó a 1 cm por encima del nivel de evacuación

El río Paraná comenzó a bajar en el puerto de Santa Fe tras alcanzar su máximo en las últimas mediciones de Prefectura Naval: 5,88 metros . Esa altura se mantuvo como una meseta entre el 19 y el 21 de noviembre , y el último registro en ese nivel fue el 22 de noviembre.

Desde entonces, la bajante fue gradual. Según las mediciones publicadas por Prefectura Naval Argentina, a las 12:00 de este jueves 26 de noviembre , el río marca 5,71 metros . En total, descendió 17 centímetros en poco más de cinco días , a un ritmo promedio de 3 centímetros por jornada .

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El descenso no fue lineal. El sábado 21 el río se mantuvo en 5,87 metros y el domingo 22 bajó de 5,87 a 5,84 metros a lo largo del día. El lunes 23 cayó hasta 5,80 metros, y se sostuvo en ese valor durante más de 20 horas. Para el miércoles 25 por la mañana ya se ubicaba en 5,77 metros.

El tramo más rápido llegó al final. Entre la medición del miércoles (06:00) y la de este jueves (09:00), el río perdió 6 centímetros en 27 horas, un ritmo de más de 5 centímetros por día, bastante más veloz que el promedio de todo el descenso. Las dos últimas lecturas, de las 09:00 y las 12:00 de hoy, coinciden en 5,71 metros.

Todavía sobre el nivel de evacuación

El dato clave es que, aunque el río baja, todavía no salió de la zona de evacuación. El nivel de evacuación en el puerto es de 5,70 metros y la lectura actual lo supera por solo 1 centímetro. La altura de alerta está en 5,30 metros, por lo que el río se mantiene 41 centímetros por encima de ese umbral.

El Paraná bajó a 5,84 metros en el Puerto de Santa Fe y el Salado llegó a 2,97 metros en Recreo. gentileza

El nivel de 5,70 metros había sido alcanzado el 15 de noviembre, de modo que el puerto lleva unos once días en o por encima de la cota de evacuación. El río había subido desde los 5,58 metros del 13 de noviembre, hasta el pico del 19, 30 centímetros en seis días, un ascenso más veloz que el descenso actual.

Qué prevé el INA

El Instituto Nacional del Agua (INA) proyecta que el descenso va a continuar. En su informe del martes 24 de noviembre, cuando el río marcaba 5,80 metros, estimó para el 1 de diciembre una altura central de 5,64 metros (con un rango posible de 5,20 a 5,80), unos 16 centímetros menos.

Para el 8 de diciembre, la estimación central es de 5,51 metros (rango de 5,10 a 5,70), una baja de 29 centímetros en dos semanas.

En ese escenario central, el Paraná quedaría por debajo del nivel de evacuación (5,70 m) a comienzos de diciembre, pero todavía por encima del de alerta (5,30 m). Los extremos del pronóstico son más amplios: el máximo para el 1 de diciembre es de 5,80 metros, igual al del 24 de noviembre, y el del 8 de diciembre llega justo a 5,70 metros, en el límite de evacuación.