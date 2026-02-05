Uno Santa Fe | Unión | Unión

El plantel de Unión adelanta el viaje a Santiago del Estero

Si bien desde un momento estaba previsto que el plantel de Unión viaje por la tarde, debido a cuestiones climáticas lo hará en horas del mediodía

5 de febrero 2026 · 09:03hs
El plantel de Unión entrena este jueves por la mañana y en horas del mediodía viaja a Santiago del Estero.

El plantel de Unión entrenó este jueves en horario matutino en Casa Unión y posteriormente, pasado el mediodía, estará viajando en avión rumbo a Santiago del Estero.

Si bien desde un principio la idea era viajar en horas de la tarde, teniendo en cuenta el clima y la posibilidad de lluvias y tormentas, se decidió adelantar la hora del viaje.

De esta manera, el plantel rojiblanco estará llegando en horas de la siesta a Santiago del Estero para aguardar concentrado el compromiso ante Central Córdoba.

El encuentro entre el Tate y el Ferroviario se jugará este viernes desde las 21 en el estadio Madre de Ciudades y contará con el arbitraje de Andrés Merlos.

Por su parte, Merlos estará acompañado por José Castelli y Mauro Ramos Errasti mientras que César Ceballos será el cuarto árbitro. En el VAR estará Álvaro Carranza mientras que el asistente será Bruno Amiconi.

