Huracán doblegó de visitante a Defensa y se metió en zona de playoffs

Huracán se hizo fuerte en Florencio Varela al derrota 3-1 a Defensa por la fecha 14 del Clausura y entró entre los clasificados de la zona B

3 de noviembre 2025 · 19:47hs
Huracán doblegó de visitante a Defensa y se metió en zona de playoffs

@CAHuracan

Huracán derrotó de visitante a Defensa y Justicia por 3 a 1 por la fecha 14 del Torneo Clausura y se metió en zona de playoffs en la zona B. Resultado que volvió a generar cambios, a dos jornadas del final.

Los goles del Globo fueron convertidos por los delantero Luciano Giménez y Matko Miljevic, mientras que el mediocampista Leandro Lescano liquidó el partido. Por el lado del Halcón, Abiel Osorio había puesto el empate parcial.

Con este triunfo, Huracán se posicionó en el octavo puesto con 19 unidades, mientras que Defensa y Justicia finalizó en el séptimo lugar con la misma cantidad de puntos.

El resumen de Defensa y Huracán

Embed - EL GLOBO GANÓ EN VARELA Y SE METIÓ EN ZONA DE PLAYOFFS | Defensa y Justicia 1-1 Huracán | RESUMEN

Huracán Defensa Clausura
