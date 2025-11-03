Colidio sufrió un desgarro en River y se pierde el Superclásico

River sumó una noticia devastadora en medio de su mal presente: Facundo Colidio sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y no estará en el Superclásico

River sumó una noticia devastadora en medio de su mal presente futbolístico: Facundo Colidio sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y no estará en el Superclásico ante Boca el próximo domingo en la Bombonera.

La lesión se produjo apenas comenzó el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata, cuando el delantero estiró la pierna para controlar una pelota y sintió un pinchazo inmediato. Fue reemplazado por Cristian Jaime y, ya en el banco, rompió en llanto, anticipando lo que luego confirmarían los estudios médicos.

River, con otra mala noticia para el Superclásico

El diagnóstico no solo lo deja afuera del duelo ante Boca, sino que también compromete su presencia en los inicios de los playoffs del Torneo Clausura, siempre y cuando River logre clasificarse.

Colidio, que no atraviesa su mejor momento —lleva 106 días y 16 partidos sin convertir—, igualmente era una pieza clave para Gallardo: es el segundo máximo goleador del año con nueve tantos en 47 encuentros. Su ausencia se suma a la incertidumbre en torno a Sebastián Driussi, quien se recupera de una distensión en el bíceps femoral izquierdo y será evaluado día a día.

La situación física del plantel agrava el panorama en vísperas del Superclásico. Gonzalo Montiel, que arrastra un esguince leve del ligamento colateral medial izquierdo, tampoco está en plenitud. Aunque fue preservado ante Gimnasia y evoluciona bien, su presencia dependerá de cómo responda en los entrenamientos de la semana.

Sin Colidio, con Driussi en duda y con Montiel entre algodones, River afrontará el duelo ante Boca con un plantel golpeado física y anímicamente. El Superclásico asoma como una final anticipada, pero el equipo llega disminuido y con más interrogantes que certezas en un tramo decisivo de la temporada.