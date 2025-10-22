Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero serán los protagonistas del último partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, cuando se enfrenten este miércoles a las 19.30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó,. El encuentro será dirigido por Nicolás Lamolina, con Lucas Cavallero en el VAR.
Huracán y Central Córdoba cierran la 13ª fecha del Torneo Clausura
Huracán recibirá este miércoles desde las 19.30 a Central Córdoba. Si el Globo gana se mete en zona de playoffs y si lo hace el Ferroviario queda como puntero
Huracán y Central Córdoba cierran la 13ª fecha
El equipo de Frank Darío Kudelka atraviesa un momento muy delicado. El Globo ganó solo uno de sus últimos ocho partidos y quedó eliminado de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, lo que profundizó el malestar en el club.
El mal presente generó tensión en el ambiente y puso en duda la continuidad de Kudelka, quien llega a este partido bajo la mirada crítica de los hinchas y la dirigencia.
A pesar del panorama, Kudelka recibió tres buenas noticias en la previa del duelo: Hernán Galíndez volverá al arco tras su gira con la selección de Ecuador, reemplazando a Sebastián Meza, Leonel Pérez regresará al once titular luego de recuperarse de un desgarro en el isquiotibial y Leonardo Sequeira dejó atrás las molestias en su tobillo y también será de la partida.
En la otra vereda, El Ferroviario, dirigido por Omar De Felippe, llega a Buenos Aires con el ánimo en alza tras vencer 3-1 a Unión, cortando una racha de cinco partidos sin ganar.
Pese a que comenzó el torneo siendo uno de los animadores del Clausura, el conjunto santiagueño sufrió un bajón tras perder la Supercopa Argentina ante Vélez, acumulando dos derrotas y dos empates en sus últimos cuatro encuentros. En ese tramo, convirtió cinco goles y recibió seis.
Actualmente, Central Córdoba suma 18 puntos en la Zona A, ubicándose a tres del líder Estudiantes. Una victoria en el Ducó le permitiría trepar a la cima y acercarse al objetivo de meterse en octavos de final.
Probables formaciones
Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez o Alan Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic o Agustín Urzi; Juan Bisanz o Matías Tissera, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Central Córdoba: Alan Aguerre, Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré, Fernando Juárez, Matías Vera, Diego Barrera, Leonardo Heredia, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Árbitro: Nicolás Lamolina.
VAR: Lucas Cavallero.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 19.30.
TV: TNT Sports.