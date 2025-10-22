Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

Huracán y Central Córdoba cierran la 13ª fecha del Torneo Clausura

Huracán recibirá este miércoles desde las 19.30 a Central Córdoba. Si el Globo gana se mete en zona de playoffs y si lo hace el Ferroviario queda como puntero

22 de octubre 2025 · 09:28hs
En el cierre de la 13ª fecha, Huracán recibe a Central Córdoba.

Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero serán los protagonistas del último partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, cuando se enfrenten este miércoles a las 19.30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó,. El encuentro será dirigido por Nicolás Lamolina, con Lucas Cavallero en el VAR.

El equipo de Frank Darío Kudelka atraviesa un momento muy delicado. El Globo ganó solo uno de sus últimos ocho partidos y quedó eliminado de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, lo que profundizó el malestar en el club.

El mal presente generó tensión en el ambiente y puso en duda la continuidad de Kudelka, quien llega a este partido bajo la mirada crítica de los hinchas y la dirigencia.

A pesar del panorama, Kudelka recibió tres buenas noticias en la previa del duelo: Hernán Galíndez volverá al arco tras su gira con la selección de Ecuador, reemplazando a Sebastián Meza, Leonel Pérez regresará al once titular luego de recuperarse de un desgarro en el isquiotibial y Leonardo Sequeira dejó atrás las molestias en su tobillo y también será de la partida.

En la otra vereda, El Ferroviario, dirigido por Omar De Felippe, llega a Buenos Aires con el ánimo en alza tras vencer 3-1 a Unión, cortando una racha de cinco partidos sin ganar.

Pese a que comenzó el torneo siendo uno de los animadores del Clausura, el conjunto santiagueño sufrió un bajón tras perder la Supercopa Argentina ante Vélez, acumulando dos derrotas y dos empates en sus últimos cuatro encuentros. En ese tramo, convirtió cinco goles y recibió seis.

Actualmente, Central Córdoba suma 18 puntos en la Zona A, ubicándose a tres del líder Estudiantes. Una victoria en el Ducó le permitiría trepar a la cima y acercarse al objetivo de meterse en octavos de final.

Probables formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez o Alan Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic o Agustín Urzi; Juan Bisanz o Matías Tissera, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Central Córdoba: Alan Aguerre, Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré, Fernando Juárez, Matías Vera, Diego Barrera, Leonardo Heredia, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Lucas Cavallero.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Hora: 19.30.

TV: TNT Sports.

